Si les photos avaient un son, le bruit serait maintenant très fort : les puissants V8 de Corvette, Cobra et Ford Galaxie fendent l'air paisible de la campagne anglaise. Ça rugit, ça vrombit et ça sent ... tout simplement fantastique. Et en guise de bonjour, trois vieux Spitfire et P-51 Mustang tonnent au-dessus des têtes. Bienvenue au Goodwood Revival 2024 !

Comment décrire au mieux cet événement ? Peut-être ainsi : un mélange de rassemblement, de voitures anciennes, de souvenirs de la guerre mondiale et de bal costumé. En effet, pour accompagner les joyaux roulants des dernières décennies, les visiteurs sont invités à s'habiller dans le style des années 1940 à 1960. Et ils y parviennent effectivement à 90%. Il est même possible d'acheter sur place les textiles assortis : uniformes, fourrures, tout y est. Et ensuite, on se rend au « Bettys Hair Salon » dans le style de 1964, devant lequel sont garées les Vespa et les Lambretta des « Mods ».

Galerie: Goodwood Revival 2024

6 Photos BMW AG.

Le Goodwood Revival est un festival de trois jours qui se déroule chaque année en septembre depuis 1998 sur le circuit de Goodwood et auquel participent des voitures de course et des motos qui étaient utilisées sur le circuit à l'époque de sa création (1948-1966). C'est ainsi que BMW amène par exemple des versions de course des 700 et 1800, mais aussi diverses Mini. Elles chassent de préférence en course les puissantes Ford Galaxie.

Devise : en ligne droite, le cuirassé américain est en tête, dans les virages, la Mini passe en trombe. Quel plaisir pour les spectateurs !

Le premier revival a eu lieu 50 ans après l'ouverture du circuit par le 9e duc de Richmond et Gordon en 1948. À l'époque, il s'agissait d'une Bristol 400, la berline sportive la plus moderne de Grande-Bretagne.

Le Revival Race Meeting, initié par l'actuel Duke of Richmond, fait revivre les jours glorieux du circuit de Goodwood qui, pendant ses années d'activité, faisait partie, avec Silverstone, des principaux circuits de Grande-Bretagne. Entre 1948 et 1966, Goodwood a accueilli des courses de toutes sortes, dont la Formule 1, le Goodwood Nine Hours et la course de voitures de sport Tourist Trophy.

BMW AG. BMW AG. BMW AG.

Nombre de ces importantes voitures de course historiques sont pilotées par des noms célèbres du sport automobile d'hier et d'aujourd'hui. Parmi les pilotes célèbres qui y ont participé, on trouve Sir Stirling Moss, John Surtees, Sir Jack Brabham, mais aussi Damon Hill ou Gerhard Berger.

Le circuit a été conservé dans sa configuration de 1952, lorsqu'une chicane a été ajoutée. Pendant tout le week-end, aucun véhicule moderne n'est autorisé à l'intérieur du circuit, à l'exception des véhicules modernes de pompiers et de secours. Même la pace car/safety car est une Jaguar Type E.

Parmi les courses organisées sur les trois jours figurent :

Stirling Moss Memorial Trophy (2016-aujourd'hui), une course d'une heure pour les voitures GT qui étaient actives dans le sport automobile jusqu'en 1963.

Richmond & Gordon Trophies, une course de 25 minutes pour les voitures de Grand Prix de 2,5 litres de 1954 à 1960.

ST Mary's Trophy, une course Pro-Am composée de deux courses de 25 minutes qui se départagent au classement général.

Whitsun Trophy, une course de 20 minutes pour les prototypes jusqu'en 1966.

Royal Automobile Club Tourist Trophy Celebration, une course d'une heure pour les voitures Pro/Am jusqu'en 1964, qui se déroulait dans le cadre du RAC TT lorsque celui-ci était organisé à Goodwood.

Glover Trophy, une course de 20 minutes pour les voitures de Grand Prix de 1,5 litre de 1961 à 1965.

Goodwood Trophy, une course de 20 minutes pour les voitures de Grand Prix et les voiturettes de 1930 à 1951.

Une course de voitures à pédales pour enfants, appelée Settrington Cup, à laquelle participent des voitures à pédales de style Austin J40.

Roland Hildebrandt Roland Hildebrandt Goodwood Revival 2024

À cela s'ajoutait cette année un certain aspect militaire, puisque le « D-Day » d'il y a 80 ans était commémoré. Différents espaces d'exposition ont montré la vie quotidienne des militaires anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Une visite du Goodwood Revival vaut vraiment la peine. Vous reviendrez peut-être avec un livre en souvenir ou vous achèterez directement une voiture ancienne chez Bonhams.

Pas d'inquiétude, même ceux qui n'arrive pas à obtenir de billets peuvent suivre la retransmission en direct sur Internet.