Le milieu des années 1970 n'a pas été une période faste pour les performances, mais la Chevrolet Corvette C3 avait au moins le mérite d'être belle. Cette Stingray de 1976 a certainement eu meilleure allure. Elle n'a pratiquement pas été touchée au cours des 15 dernières années, dont au moins cinq ont été passées à l'extérieur, sous un abri de voiture. Elle est sale, mais elle recèle un joyau caché sous toutes ces saletés.

Nous en avons un aperçu au début de cette vidéo de Detail Dane. La peinture est encore un peu brillante malgré la saleté, les toiles d'araignée et les ombres de l'abri de voiture. Ce n'est pas un éclat neuf, mais cela suggère que la finition n'est pas complètement détruite. Un ancien propriétaire l'a fait repeindre dans le cadre d'une remise à neuf comprenant un ensemble d'effets de sol, mais le projet n'a jamais été complètement achevé.

La Corvette L-48 de 1976 (comme l'indique le badge sur le capot) était équipée à l'origine d'un V8 de 5,7 litres développant 180 chevaux. Ce moteur est toujours un 5.7, bien que les couvercles de soupapes chromés et le filtre à air ne soient pas d'origine. Les jantes American Racing ne sont pas non plus d'origine, et l'intérieur a été refait dans une combinaison blanc/noir. 15 ans de négligence n'ont pas épargné les sièges et les panneaux de porte blancs, mais au moins tout semble intact.

Les vidéos de Detail Dane comme celle-ci nous réservent souvent de mauvaises surprises, généralement sous la forme de rouille cachée ou de rongeurs qui ont détruit la sellerie. Cette fois-ci, les surprises sont bonnes, notamment au niveau de la peinture. Il y a quelques rainures et éclats, et le nez du côté passager présente une réparation bâclée où la peinture a disparu. Mais après un lavage et un simple polissage en une seule étape, le noir est superbe. La peinture précédente était de grande qualité, dépassant même la finition d'usine par endroits.

L'intérieur a lui aussi subi une belle transformation. D'une manière ou d'une autre, les sièges blancs ne présentent plus de taches malgré la moisissure. La moquette a fière allure, tout comme les garnitures intérieures. Même les jantes chromées ont fière allure, bien qu'elles soient encore piquées de rouille par endroits. En l'état, elle pourrait être une belle voiture de tous les jours.

Il ne reste plus qu'à la faire rouler. La Chevrolet "roulait à l'arrêt" il y a quelques années après que les freins aient lâché, mais le propriétaire actuel semble motivé pour la remettre en circulation. Espérons que la restauration sera enfin terminée cette fois-ci.