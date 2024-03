Nous sommes récemment tombé sur une vidéo fascinante, mais assez triste à regarder. Celle d’une concessionnaire abandonné qui héberge un nombre inhabituellement élevé de voitures en train de pourrir. Située en France, c'était autrefois un showroom Peugeot avant de fermer boutique il y a de nombreuses années.

L'incursion commence avec une Peugeot 505 GTi que l’on retrouve à côté d'une 405 SR plus récente, ainsi qu’une paire de berlines infestées de moisissures qui n'ont probablement pas été déplacées depuis longtemps. L'homme derrière la chaîne YouTube "The Bearded Explorer" a finalement réussi à pénétrer à l'intérieur du bâtiment où il y avait beaucoup à voir, et pas seulement des Peugeot d'il y a plusieurs lunes. Nous pouvons apercevoir une Ford Focus familiale de première génération, une Nissan Micra à hayon de première génération rénovée, une Fiat Palio Weekend et même la mini-fourgonnette verte Mazda Premacy.

Un large choix

La plupart des voitures portent l'insigne du lion utilisé par la marque française, et bien que la plupart des véhicules en ruine datent des années 1990, il existe quelques voitures beaucoup plus anciennes. Au fond du bâtiment se trouve une Peugeot 203 noire des années 1950, et derrière elle une voiture plus petite qui semble dater des années 1920 ou 1930. Si nous devions choisir une voiture dans le lot abandonné, nous opterions probablement pour la 605 SRi blanche avec son aileron arrière.

Au-delà des voitures européennes qui pourrissent, il existe un tas de manuels de pièces et d'entretien qui pourraient s'avérer utiles puisque ces anciens modèles sont toujours sur la route en 2024. Certains outils à l'intérieur de l'atelier sont toujours là, tout comme de nombreuses roues, pneus et les restes d’huile moteur. De plus, il y a un camion de dépannage Mercedes à l'extérieur du bâtiment, et il y en avait apparemment un autre il n'y a pas si longtemps.

Il serait intéressant de connaître l’histoire de ce concessionnaire et de l’atelier de réparation négligé. On dirait qu'il n'a pas été opérationnel depuis de nombreuses années. Les voitures et pièces abandonnées ajoutent au mystère, et nous sommes également fascinés par cette enseigne Talbot étant donné que la marque a disparu en 1995. Même si les voitures filmées ne sont particulièrement spéciales (pour la plupart), les voir à l’abandon n’a rien de très joyeux.