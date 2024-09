Mike Valentine, créateur du légendaire détecteur de radar "Valentine V1", est décédé lundi à l'âge de 74 ans, d'après les informations de Cincinnati.com.

Si vous avez passé du temps dans le monde des voitures de performance, vous avez probablement entendu parler de Valentine. Depuis 1992, la V1 est la référence pour les personnes souhaitant garder une longueur d'avance sur les radars de police, un peu comme le sont Waze ou Coyote.

Originaire de l'Ohio, Mike a débuté sa carrière dans le secteur des détecteurs de radars en co-fondant Cincinatti Microwave, Inc. en 1974, qui deviendra plus tard Escort, un autre fabricant de détecteurs bien établi. Au début des années 1990, il a quitté la marque en raison de désaccords sur l'avenir de l'entreprise et s'est lancée à son compte. Voici ce qu'il avait déclaré au magazine Road & Track lors d'une interview en 2020 :

"Je n'avais pas encore fini. C'était comme descendre d'un train à grande vitesse. Je regardais ceux qui passaient et je voulais remonter à bord."

Un détecteur pas comme les autres ?

À partir de là, l'entreprise de Valentine a pris son envol. La qualité de détection supérieure et les flèches sur le détecteur indiquant la direction des signaux entrants distinguent le V1 des autres appareils. Valentine permet également aux clients de renvoyer leurs appareils à l'usine pour qu'ils soient continuellement mis à niveau afin de suivre l'évolution constante des méthodes de contrôle de la police.

Le V1 a subi huit révisions au total avant que Valentine ne présente la deuxième génération du produit, en 2020. Plus tard, Mike a continué à faire évoluer le détecteur pour le bien de ses clients. En janvier 2023, l'Université de Cincinnati lui a attribué un prix pour l'ensemble de sa carrière.

"Votre V1 est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis devenu accro aux détecteurs de radar", a déclaré la chaîne YouTube Vortex Radar sur X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

"J'ai adoré les flèches, les performances et le fait que vous permettiez aux développeurs tiers de commencer à créer des applications et aux testeurs comme moi d'aider à contribuer et d'ajouter des fonctionnalités que je voulais également voir."

La cause du décès n'a pas été mentionnée et on apprend seulement que Valentine est décédée de manière "inattendue" à son domicile de Cincinnati. Un représentant de la société de ce dernier a refusé de répondre lorsque Motor1 l'a contacté .

Mike laisse, dans le deuil, son épouse Margaret depuis 51 ans, ainsi que ses deux filles Martha et Anna.