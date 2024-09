Stellantis est à la recherche d'un nouveau PDG. La nouvelle a été rapportée en début de semaine par Automotive News Europe, qui cite des sources proches de l'entreprise et explique que le processus de recherche fait partie de la planification normale de la succession. Le contrat de Carlos Tavares expire, en effet, au début de l'année 2026 et il est donc « normal », a expliqué un porte-parole de Stellantis, que le conseil d'administration commence à envisager la planification de la succession étant donné l'importance du poste de PDG, « sans que cela ait un impact sur les discussions futures », car il est toujours possible que Tavares reste plus longtemps.

Parallèlement, des sources internes ayant requis l'anonymat ont indiqué à AN que Jhon Elkann, qui est également PDG d'Exor (le principal actionnaire de Stellantis), serait de plus en plus insatisfait des résultats du groupe en Amérique du Nord.

Une période difficile

La demande de voitures électriques qui ne décolle pas et la concurrence croissante de la Chine sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés de nombreux groupes. Stellantis est l'un d'entre eux et se réorganise. Récemment, lors de l'inauguration des nouveaux bureaux de la division commerciale de Pro One à Mirafiori, M. Tavares lui-même a commenté le moment difficile que traverse l'industrie automobile européenne et a expliqué les différences entre Stellantis et le groupe Volkswagen.

Le PDG de Stellantis a adopté une politique stricte de réduction des coûts, mais les résultats financiers du premier semestre 2024 ont été décevants. Les bénéfices ont presque été divisés par deux (-48 %) pour atteindre 5,6 milliards d'euros, en raison de la faiblesse des livraisons aux États-Unis (18 %).

Comment cela se passe-t-il aux États-Unis ?

La baisse des ventes en Amérique du Nord a principalement affecté le bénéfice d'exploitation ajusté, qui a chuté de 5,7 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2023. La directrice financière Natalie Knight a admis que c'est le marché sur lequel Stellantis se concentre le plus et que Tavares s'est personnellement engagé à résoudre le problème.

Il y a quelques jours, les dirigeants du réseau de concessionnaires américains de Stellantis ont reproché au PDG la « dégradation rapide » de marques telles que Ram et Dodge en l'exhortant à dépenser plus d'argent pour débarrasser leurs lots de vieux stocks. La résolution de ces problèmes est la « priorité absolue » de Stellantis cette année, a réaffirmé Natalie Knight. Entre-temps, le groupe a annoncé qu'il allait investir plus de 406 millions de dollars dans trois sites du Michigan.