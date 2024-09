Ce n'est pas un adieu, car l'histoire d'amour entre la voiture allemande et le Vieux Continent, qui a commencé en 1984, se poursuivra dans les années à venir. Mais la Volkswagen Polo quitte l'usine de Pampelune, en Espagne, pour s'installer à Kariega, en Afrique du Sud : c'est là que la voiture à hayon teutonne trouvera sa nouvelle maison pour le marché européen.

En revanche, l'usine ibérique accueillera les futures voitures électriques économiques du groupe ; plus précisément, deux petits SUV : il s'agit du VW ID.2all et du Skoda Epiq, tous deux prévus pour 2026 à un prix inférieur à 25 000 euros.

Berceau fertile

Leur base sera la plateforme électrique MEB du constructeur, dans une version à traction avant et raccourcie pour s'adapter aux dimensions plus réduites des véhicules. En attendant que Volkswagen résolve les problèmes liés aux modèles MEB+ et SSP, l'architecture servira également de squelette à une petite berline électrique qui sera construite à Martorell, également en Espagne, ainsi qu'à un modèle de la marque Cupra.

La Volkswagen ID.2all sur la plateforme MEB Entry

Cependant, Pampelune continuera à donner de la lumière aux SUV thermiques T-Cross et Taigo, même si, comme mentionné, elle fera ses adieux à la Polo. La machine de production espagnole de la bicorps allemande historique et à succès s'arrête donc après 40 ans.

Le temps passe !

Pas moins de 8,4 millions d'unités ont été produites dans la péninsule ibérique, mais les chiffres sont en baisse depuis un certain temps. Dans un contexte où les automobilistes s'orientent de plus en plus vers les SUV, où les prix augmentent et où la concurrence de voitures abordables comme la Dacia Sandero (championne des ventes en Europe) est féroce, la Volkswagen Polo ne s'est vendue qu'à 90 107 exemplaires au cours des huit premiers mois de 2024 ; il y a dix ans, elle s'était vendue à près de deux fois plus.