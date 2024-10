L'un des obstacles au succès des voitures électriques est leur prix, qui est pratiquement toujours plus élevé que celui de leurs homologues thermiques ou électrifiées. Selon certaines études, il y aura une parité de prix entre les deux motorisations d'ici la fin de la décennie, grâce à des technologies moins coûteuses. Cependant, certains ont déjà atteint cet objectif, même si ce n'est que sur leurs voitures phares.

C'est le cas de Volvo, qui vient de dévoiler le nouveau XC90 (disponible en version hybride légère et plug-in) et de commercialiser l'EX90, le pendant électrique du grand SUV. Pour aller encore plus loin : si l'on regarde la liste des prix, ce dernier a en fait un prix de départ inférieur.

Le haut de gamme

Le Volvo EX90 monomoteur, équipé d'un moteur de 279 ch monté à l'arrière et doté d'une autonomie annoncée de 580 km, est proposé à partir de 89 500 euros en version Start, tandis que le XC90 plug-in de 455 ch est proposé à partir de 97 500 euros, une différence de 8 000 euros.

Volvo EX90

Bien entendu, nous parlons ici du haut de gamme, des véhicules phares de Volvo. Un segment où les marges sont plus importantes et où il est donc plus "facile" d'étudier des listes de prix qui peuvent égaler celles d'un thermique.

Bien sûr, la question se pose de savoir ce qui convient à qui. Les 619 km d'autonomie du Volvo EX90 ne sont pas négligeables, même s'il faut soustraire 20% du chiffre déclaré (calculé selon le cycle WLTP) pour obtenir une valeur réelle. Dans le cas du SUV électrique de Volvo, cela signifie près de 500 km. Pas mal, si l'on considère que la puissance maximale de recharge en courant continu est de 250 kW et que le passage de 10 à 80 % de la capacité de la batterie (111 kWh bruts, 107 kWh nets) prend les 30 minutes désormais canoniques.

Volvo XC90

Le Volvo XC90 plug-in n'a manifestement aucun problème de ravitaillement et revendique une autonomie de 800 km, dont 70 km en mode électrique grâce à la batterie de 18,8 kWh.

Une stratégie qui ne change pas

Le chemin vers la parité des prix pour l'ensemble de la liste ne fait que commencer et, comme nous l'avons dit, ne concerne pour l'instant que les fleurons EX90 et XC90. En ce qui concerne le XC40, le thermique se maintient à 41 350 euros, l'électrique à 51 350.

Mais au-delà des prix, la stratégie produit de Volvo n'a pas changé, elle a été mise à jour. L'objectif de devenir un constructeur 100 % électrique d'ici 2030 n'a pas été abandonné, avec un plan de modèles qui reste inchangé, en ce qui concerne les BEV. Ce qui a changé à la lumière des tendances du marché, c'est la durée de vie des plug-ins, qui ne seront pas abandonnés à la fin de la décennie, mais continueront à être présents dans la gamme jusqu'à ce que le marché soit prêt à adopter uniquement des voitures BEV.