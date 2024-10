La E-Ray est la première Corvette électrifiée de Chevrolet. Bientôt, une Corvette Zora fera ses débuts avec ce qui, nous en sommes convaincus, sera un groupe motopropulseur hybride de grande puissance. Mais la question reste entière : La Corvette passera-t-elle un jour au tout électrique ? En ce qui concerne Chevrolet, ce n'est pas envisageable, à moins que l'entreprise n'en perçoive un réel besoin.

Dans une interview accordée à CBS News, le nouvel ingénieur en chef de la Corvette, Tony Roma, a déclaré qu'une Corvette électrique n'aurait de sens que si elle améliorait les performances de la Corvette, ou si les clients l'exigeaient. Et pour l'instant, aucune de ces deux conditions ne semble remplie.

"Nous en parlons beaucoup. J'en parle avec des passionnés, mes amis, d'autres ingénieurs", a déclaré M. Roma. "Nous n'allons pas appliquer l'électrification juste pour le plaisir. Nous ne mettons pas de la technologie pour le plaisir de la technologie, elle doit donc gagner sa place. Elle doit améliorer la voiture d'une manière ou d'une autre que nos clients apprécieront."

La PDG Mary Barra a appuyé cette déclaration. Elle a déclaré à CBS News: "Nous serons guidés par le consommateur, mais les plans que nous avons nous permettront d'y arriver."

Même si l'enthousiasme pour les véhicules électriques diminue, Chevrolet souhaite que sa gamme soit entièrement électrique d'ici à 2035. Cela inclurait très certainement une Corvette alimentée par batterie, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais si une Corette EV n'est pas encore à l'ordre du jour, la Zora hybride surpuissante devrait arriver dès l'année prochaine.

Des photos et des vidéos montrent la nouvelle Corvette Zora hybride en test sur le Nürburgring. Les prototypes en question ont été repérés avec des autocollants jaunes de haute tension (obligatoires sur le 'Ring pour les véhicules alimentés par batterie) et des éléments de design similaires à l'E-Ray. Avec un peu de chance, elle pourrait développer plus de 1 200 chevaux.