La ZR1 est la version la plus puissante du bolide américain depuis la quatrième génération de Corvette. La nouvelle ZR1, elle aussi, vient de faire ses débuts avec plus de 1 000 chevaux, ce qui en fait la version la plus puissante de la C8. Mais une nouvelle version haut de gamme se profile à l'horizon.

Si vous ne le savez pas encore, Chevrolet est en train de construire une Corvette Zora hybride, nommée d'après le célèbre ingénieur de la Corvette, Zora Arkus-Duntov. Et ce n'est pas qu'une rumeur. Tadge Juechter, ingénieur en chef de la Corvette, nous a dit qu'ils "travaillaient encore sur des choses pour l'avenir". De récentes photos espions prises sur le circuit du Nürburgring le prouvent encore davantage.

KGP Photography

Chevrolet teste les ZR1, Z06 et Zora sur le circuit allemand depuis un certain temps déjà. Les deux premières Corvettes mentionnées précédemment sont faciles à repérer, même sous camouflage, étant donné que nous avons vu les versions de production de chacune d'entre elles. La Zora est un peu plus difficile à distinguer, mais son habillage vinyle éblouissant ne peut pas cacher quelques détails clés.

Tout d'abord, et c'est sans doute le plus important : le Nürburgring exige des autocollants jaunes sur toutes les voitures équipées d'un système d'électrification à haute tension. Nous avons vu des Corvettes ressemblant terriblement à la ZR1 avec ces autocollants - en photo ici. C'est plus ou moins la preuve qu'une ZR1 hybride - ou une Zora - est en train d'être testée. Nous avons également confirmé que la BMW M5 de la génération actuelle était hybride grâce aux photos espions du Nürburgring.

Le deuxième indice est lié au système de refroidissement de la C8. Chaque Corvette de la huitième génération est équipée de radiateurs. Les différentes versions ont des configurations différentes, et le système hybride de la E-Ray nécessite une certaine combinaison pour fonctionner à la bonne température.

KGP Photography KGP Photography

Les éléments du système de refroidissement de la E-Ray, notamment un échangeur de chaleur à ailettes verticales du côté conducteur, se distinguent clairement sur ces prototypes à l'allure de ZR1. Ce composant ne se trouve que sur la E-Ray, ce qui est un autre indice dans ces photos espions. Nous avons également vu des tuyaux de refroidissement à l'intérieur d'un prototype de ZR1 qui semblent s'adapter à l'unité d'entraînement avant de l'E-Ray.

Cette vidéo montre le même prototype, qui ne semble pas aussi agressif que le ZR1, probablement à cause des batteries :

La puissance totale d'une Zora haut de gamme potentielle pourrait être plus élevée que vous ne le pensez. En ajoutant les 1 064 chevaux de la ZR1 au système hybride de 160 chevaux de l'E-ray, on obtient un total de 1 224 chevaux. C'est beaucoup, mais la batterie de l'E-Ray ne donne pas tout ce qu'elle peut.

Selon les ingénieurs de Corvette, seule la moitié environ du pack est utilisée en termes de capacité, et cela est principalement dû au niveau de charge des cellules en termes de tension. Si les ingénieurs estiment qu'il est possible de pousser la batterie hybride à une tension plus élevée pour la Zora, le véhicule devrait obtenir plus d'énergie disponible et plus de puissance aux roues. L'augmentation de la tension donnerait également au système hybride une plus grande autonomie, ce qui lui permettrait d'assister le moteur à essence à des vitesses plus élevées.

Il ne s'agit là que de spéculations et, pour des raisons de sécurité, il se peut que le système soit directement intégré à l'E-Ray. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la Zora est bel et bien en route, et qu'elle sera la Corvette la plus extrême de tous les temps.

