Lamborghini prévoit de commercialiser son premier véhicule électrique en 2028. Prévue dans le concept Lanzador présenté à Pebble Beach en 2023, il s'agira d'une voiture de grand tourisme 2+2 en forme de SUV, plutôt que d'une voiture de sport. Le PDG Stephan Winkelmann prédit que le véhicule électrique se vendra aussi bien que la supercar grand public de la société, malgré l'intérêt décroissant du public pour les voitures à batterie.

S'adressant à Motor1 lors du lancement de l'Urus SE au centre technique de Nardò en Italie, Winkelmann a présenté les volumes attendus de la gamme Lamborghini après le lancement de l'EV.

"La Revuelto est dans le segment le plus petit, les volumes seront toujours les plus petits", a-t-il déclaré à Motor1. "Ensuite, nous voyons la Temerario et la voiture GT [électrique] plus ou moins au même niveau. Et l'Urus sera toujours le plus gros vendeur."

Lamborghini Lanzador Concept à la Monterey Car Week

La Temerario, sortie en début d'année, est la nouvelle supercar d'entrée de gamme de Lamborghini, remplaçant la Huracán, qui a connu un énorme succès. Le constructeur italien a vendu 3 962 Huracán l'année dernière, ce qui représente environ 40 % de l'ensemble des ventes. Il y a fort à parier que les ventes de la Temerario suivront le même chemin.

L'affirmation de Winkelmann sur le volume de VE de Lamborghini est une prédiction audacieuse, compte tenu de l'attitude changeante du public à l'égard des voitures électriques, même au niveau de l'ultra-luxe. Mais Lamborghini ne se préoccupe pas de la demande actuelle.

"Il faut savoir que Lamborghini a besoin de cinq ans [de développement], puis d'un cycle de production d'au moins huit ans", explique M. Winkelmann. "Il faut donc toujours penser à ce qui va se passer dans le futur. Car si vous vous mesurez à l'humeur du jour, vous ne ferez jamais rien."

Winkelmann n'est pas le seul à parier sur le succès de Lamborghini en matière de véhicules électriques. Dans une autre interview accordée à Motor1, Rouven Mohr, directeur technique, affirme qu'il s'agit seulement de savoir quand, et non si, les sentiments changeront. Et Lamborghini ne s'appuiera pas sur des simulations de changement de vitesse et de faux sons de moteur pour vendre des voitures, mais plutôt sur quelque chose de plus.