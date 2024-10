La Nissan Skyline GT-R R32 est l'une des voitures de sport les plus emblématiques de tous les temps, mais c'est aussi l'une des plus recherchées. Malheureusement, cela en fait une cible de choix pour les voleurs. Nissan en a récemment fait l'expérience lorsqu'une R32 a été volée dans la collection historique du constructeur automobile en Australie.

Un porte-parole de Nissan Australia a confirmé à News.com.au que la voiture de sport rare avait été dérobée au siège de la société à Melbourne. "Malheureusement, notre R32 GT-R originale a été volée et fait maintenant l'objet d'une enquête policière", a expliqué le porte-parole.

Nissan

La voiture en question est une Skyline GT-R rouge foncé de 1991 immatriculée à Victoria, en Australie, sous le numéro GTR 091. Elle est entièrement d'origine et a été l'une des premières voitures vendues dans la région. Nissan l'a achetée en 2015 et l'a utilisée régulièrement pour des événements promotionnels. Elle est évaluée à environ 155 300 €.

Il n'y a pas beaucoup de détails sur le vol, ni d'idées sur les responsables, mais Nissan Australia travaille en étroite collaboration avec la police de Victoria pour retrouver le véhicule et les criminels. Ils demandent à toute personne se trouvant dans la région de les contacter si elle a des informations.

Un passé rempli de succès

Avec seulement 100 exemplaires de la R32 livrés neufs en Australie entre 1989 et 1994, la Skyline GT-R est sans aucun doute l'une des voitures les plus rares du pays. Et la voiture a une longue histoire en Australie.

Elle a couru tout au long des années 1990 dans le championnat australien des voitures de tourisme (ATCC), Gibson Motorsport remportant les championnats ATCC et Bathurst 1000 avec ses voitures de course R32 en 1991 et 1992. Espérons que Nissan et la police locale parviendront à récupérer ce morceau d’histoire automobile.