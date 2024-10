BMW célèbre ses 30 ans d'activité au Mexique avec une édition spéciale de la M2. La BMW M2 Coupé 30 Years Edition est disponible en deux peintures, mais contrairement à la M2 classique, une seule transmission est proposée : une boîte manuelle à six vitesses.

Limitée à 30 exemplaires, la BMW M2 Coupé 30 Years Edition est disponible en Frozen Portimao Blau metallic (bleu mat) ou Frozen Pure Grey metallic (gris mat) pour habiller la carrosserie.

Tous les exemplaires seront équipés des charmants sièges baquets réglables de BMW, revêtus de cuir mérinos rouge et noir. À l'intérieur, vous trouverez également des accents en fibre de carbone et un volant garni de tissu Alcantara.

La BMW M2 Coupé Édition 30 ans recevra les mêmes améliorations que la M2 classique en 2025. Son moteur six cylindres en ligne biturbo développera 480 ch, soit 20 chevaux de plus qu'auparavant. Il y aura également un nouveau badge, un nouveau volant et un intérieur mis à jour avec la dernière version du système iDrive.

Nous ne savons pas si la nouvelle option de jantes peintes en argent pour 2025 sera disponible sur la « 30 Years Edition », bien qu'à en juger par les photos publiées par BMW, il n'est pas conseillé de se faire de faux espoirs.

Comme toutes les M2, la 30 Years Edition sortira de l'usine BMW de San Luis Potosi, Toluca, à l'ouest de Mexico. La société a commencé à produire dans cette usine en 1994 avec la génération E36 de la série 3. L'édition spéciale M2 ne sera donc disponible que pour les clients mexicains.

Et elle ne sera pas bon marché. BMW demande 2 149 900 pesos mexicains pour la M2 30 Year Edition, soit environ 100 400 euros au taux de change actuel. C'est environ 5 000 euros de plus que la version manuelle de la M2 actuellement en vente au Mexique.

Vu le peu d'exemplaires que BMW prévoit de produire, nous ne pensons pas que la société bavaroise aura du mal à trouver des acheteurs pour cette édition spéciale. Nous sommes convaincus que 30 clients mexicains seront ravis de mettre la main sur ces unités.