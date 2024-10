Parmi les marques chinoises les plus intéressantes prêtes à se développer en Europe figure certainement Hongqi. Il s'agit de la plus ancienne marque chinoise de l'histoire du pays (elle a été fondée en 1958) et d'une référence dans son pays en matière de modèles de luxe.

Ainsi, après avoir commencé à « coloniser » le Vieux Continent à partir de la Scandinavie, Hongqi s'attaque à la France et à l'Allemagne avec un SUV électrique qui n'a pas froid aux yeux. Voici donc l'EHS7qui fera ses débuts au Mondial de l'Automobile de Paris 2024.

Hongqi EHS7: Extérieur

Le style de l'EHS7 est assez original, surtout si l'on choisit des peintures qui sortent de l'ordinaire comme le Violet Hyacinthe. Les formes douces alternant avec des parties plus anguleuses contribuent à donner une certaine prestance au SUV qui affiche des dimensions plutôt généreuses, avec une longueur de 4,93 m, une largeur de 1,95 m et une hauteur de 1,68 m.

En substance, on pourrait le comparer à un Audi Q6 e-tron ou à un Mercedes EQE SUV.

Hongqi EHS7, le trois-quarts avant Hongqi EHS7, l'arrière

L'avant est caractérisé par l'élément rouge classique qui traverse le capot et la calandre dans le sens de la longueur (et qui distingue tous les modèles Hongqi), tandis que les phares sont développés sur deux niveaux. Dans la partie supérieure, on trouve les subtils feux diurnes à LED, tandis que plus bas se trouve le bloc optique proprement dit.

Les jantes en alliage de 21 pouces (chaussées de pneus 255/45 à l'avant et 275/40 à l'arrière), dont le dessin rappelle celui d'une fleur, confèrent également beaucoup de personnalité à la voiture. De profondes nervures au bas des flancs masquent les proportions imposantes, tandis qu'à l'arrière se trouve une signature lumineuse sur toute la longueur, avec un effet tridimensionnel au centre. Bref, cette Hongqi attire plus d'un regard.

Cinq couleurs sont disponibles : outre la jacinthe déjà mentionnée, il y a Enchanted Night, Sculpturesque Grey, Selene Blue et Nival Line.

Hongqi EHS7: Intérieur

À l'instar de l'extérieur, l'intérieur cherche également à se démarquer. L'aspect, les matériaux et les couleurs choisis attirent certainement l'attention, à commencer par la forme du volant, qui est complètement aplati aux extrémités.

Même le tunnel central ne laisse pas indifférent, avec sa double station de recharge pour smartphone et une sorte de sphère qui fait office d'ioniseur pour la climatisation. Par ailleurs, les 256 combinaisons de couleurs pour les lumières d'ambiance ajoutent une touche d'élégance à l'habitacle.

Hongqi EHS7, le tableau de bord

Les informations télématiques sont affichées sur un écran de 15,5 pouces intégré dans un seul panneau avec le combiné d'instruments. Et pour minimiser les distractions lors de la navigation, il y a un affichage tête haute à réalité augmentée, qui projette les informations de conduite sur une surface de 63 pouces.

Cependant, tout cet espace semble un peu « gaspillé » puisque seules la vitesse et l'autonomie restante sont affichées, du moins dans l'échantillon d'essai (qui était en pré-production). Hongqi fait toutefois savoir que les futures mises à jour intégreront également des indications relatives au navigateur.

Le combiné d'instruments est de 6 pouces et à sa gauche se trouve un panneau noir brillant pour contrôler les feux de croisement et l'affichage tête haute. Bien intégré en termes de design, il n'est pas protégé des reflets et a tendance à se salir très facilement.

Hongqi EHS7, les sièges

Sous l'écran central, pas de véritables commandes physiques, mais des boutons tactiles pour gérer, par exemple, le volume de la radio et activer les quatre flèches.

Les sièges sont très confortables, avec des appuis-tête intégrés à l'assise et tout ce que l'on peut souhaiter en termes de confort, des réglages électriques aux programmes de massage.

L'espace est généreux pour les passagers arrière, l'empattement de 3 mètres montrant tous ses avantages. De plus, les sièges sont ventilés et chauffants. Le coffre est spacieux et la garde au sol n'est pas trop élevée.

Hongqi EHS7: Conduite

Tout d'abord, les données techniques. L'EHS7 est disponible en deux niveaux de puissance et deux types de batteries, pour un total de cinq versions. Le modèle de base est équipé d'un moteur électrique arrière de 344 ch et d'une batterie de 85 kWh, tandis qu'en montant d'un niveau, on arrive au sommet de la gamme Pro avec deux moteurs électriques (et une transmission intégrale) de 619 ch et une batterie de 111 kWh.

Il ne fait aucun doute que les puissances sont intéressantes, surtout dans le cas des modèles les plus riches, qui affichent un 0-100 km/h en 3,9 secondes. Un peu plus décevante est l'autonomie déclarée, du moins par rapport à la taille de la « pile » : le modèle de base avec 85 kWh, en effet, arrive à 475 km (consommation moyenne déclarée de 20 kWh/100 km), tandis que la version 111 kWh avec un seul moteur arrive à 600 km. 540 km, en revanche, pour la Pro.

Hongqi EHS7, le graphisme des feux arrière

Malheureusement, le court essai en ville ne nous a pas permis d'enregistrer des données fiables sur la consommation d'énergie. Il est vrai aussi que la Hongqi se concentre beaucoup plus sur la vitesse de charge. En effet, grâce à l'architecture 800 volts, elle peut passer de 10 à 80 % en 20 minutes grâce aux 250 kW acceptés en entrée.

Lors de l'essai, nous avons apprécié la suspension IDCS à contrôle électronique (surtout dans les tronçons avec des bosses et des nids-de-poule) avec une configuration réglable grâce aux sept modes de conduite (Économie, Confort, Sport, Urbain, Cross Country, Neige et Personnalisé).

A cet égard, les différentes configurations sont assez distinctes, l'économie et le confort donnant une réponse beaucoup plus douce à l'accélérateur, tandis qu'en sport, la voiture prend de la vitesse beaucoup plus rapidement et agressivement.

En outre, dans les virages serrés et les courbes rapides, le braquage des roues arrière s'avère très utile, rendant le SUV chinois plus agile. Au final, l'expérience de conduite est vraiment de premier ordre, même si la configuration des modèles allemands est encore meilleure pour absorber les nids-de-poule.

Hongqi EHS7: Prix

Les prix officiels de l'EHS7 n'ont pas encore été annoncés, notamment parce que Hongqi étudie encore la manière d'« absorber » les droits supplémentaires annoncés par l'Union européenne.

Quoi qu'il en soit, la voiture sera disponible à partir de fin 2024 sur le marché français avec un tarif qui pourrait être compris entre 50 000 et 55 000 euros pour les modèles de base, jusqu'à 65 000-70 000 euros pour le haut de gamme.

