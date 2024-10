Un concept suspendu entre terre et mer. Il s'agit du Bertone Runabout, ou Autobianchi Runabout comme il convient de l'appeler en raison du A stylisé sur l'avant pointu. Un peu plus petit, le B de Bertone apparaît sur le côté divisé en deux par une hypothétique ligne de flottaison.

Le Runabout 1969 était en fait un rêve de Marcello Gandini qui combinait voiture et hors-bord (le mot anglais « runabout » désigne à la fois un bateau de plaisance ou de course compact en vogue dans les années 1960 et une voiture complètement ouverte typique du début du 20e siècle).

Aujourd'hui, bien que presque oubliée par beaucoup, elle existe toujours et est en parfait état, soigneusement conservée dans la collection ASI Bertone. Pour célébrer l'anniversaire de sa présentation au Salon de Turin 1969, une équipe dédiée d'ingénieurs et de designers travaille sur un nouveau Runabout Bertone qui sera dévoilé à la fin du mois d'octobre.

La touche unique de Marcello Gandini

Le style du Runabout est typique de Marcello Gandini de l'époque, avec ses lignes cunéiformes, ses passages de roues bombés et ses « miroirs » arrière verticaux. Pour ne citer que deux de ses œuvres similaires de l'époque, on peut mentionner la Lancia Stratos HF et la Lamborghini Countach de 1971, la NSU Trapeze de 1973.

La Fiat X1/9 de 1972 ressemble également à la pièce unique basée sur l'Autobianchi A112, ne serait-ce qu'en raison de ses proportions compactes et de son moteur central/arrière.

Le Runabout est équipé du moteur de la Fiat 128

La biplace dessinée par Bertone n'a ni pare-brise ni toit, juste un petit déflecteur avant et même les phares ont été déplacés vers la zone la plus extérieure de l'imposant arceau de sécurité afin d'obtenir des lignes épurées. Des blocs optiques supplémentaires sont toutefois présents dans la partie inférieure de l'avant.

Comme nous l'avons mentionné, le point de départ du Runabout est l'Autobianchi A112, la réponse italienne à la Mini britannique, mais la mécanique est entièrement revue. Le moteur et la traction avant sont remplacés par un moteur central et une traction arrière, mais il s'agit du quatre cylindres de 1,1 litre de la Fiat 128.

Une occasion manquée

Le Runabout Autobianchi reste une pièce unique, car la marque qui vient de passer aux mains de Fiat n'a pas l'intention de produire un bolide aussi extrême. Avec l'Autobianchi A112 Giovani, il reste l'un des derniers concepts du constructeur milanais, alors occupé à lancer sa propre A112.

L'occasion de créer un spider Autobianchi pouvant prendre la place de la Stellina a donc été perdue, notamment parce que le groupe avait déjà la Fiat 850 Spider sur sa liste.