La Bertone GB110 est la première hypercar de la marque italienne. Cette dernière a débuté en tant que carrossier et est aujourd'hui un véritable fabricant de super voitures de sport en édition limitée. La voiture a été présentée lors de l'événement exclusif Top Marques Monaco 2024 et ne sera produite qu'à 33 exemplaires, chacun vendu à un prix encore non spécifié.

Comme nous l'avions prévu, cette nouvelle voiture spéciale est propulsée par un V10 biturbo de 5,2 litres et sa présentation au public marque un nouveau chapitre dans la longue histoire de la marque. Nous vous proposons d'en savoir plus.

Comment est-elle fabriquée ?

La nouvelle Bertone GB110 est une voiture vraiment unique. Elle a été conçue grâce à la collaboration de trois excellences de l'industrie automobile mondiale, à savoir : le design italien, les solutions techniques françaises et les performances allemandes.

Il s'agit d'une hypercar à deux places, pesant seulement 1 423 kg et équipée sous le capot d'un V10 biturbo de 5,2 litres, capable de fournir jusqu'à 1140 ch de puissance et 1 100 Nm de couple, des chiffres qui sont déchargés au sol par une transmission automatique à double embrayage à 7 vitesses liée à la traction intégrale, le tout combiné à des freins en carbone-céramique et à des jantes en alliage forgé de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière.

Bertone GB110 2024 Bertone GB110 2024 Bertone GB110 2024

Grâce à son groupe motopropulseur particulièrement puissant et à son poids réduit, la nouvelle Bertone GB110 est capable de passer de 0 à 300 km/h en seulement 12,9 secondes, pour atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement à 350 km/h.

En ce qui concerne le design, si les lignes de cette nouvelle hypercar vous rappellent quelque chose, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. En effet, le style a été étudié en regardant de très près les voitures construites par l'entreprise au cours de ses 110 ans d'histoire, comme les Lamborghini Miura et Countach, la Fiat X1/9, la Lancia Stratos Zero et l'Alfa Romeo B.A.T..

Bertone GB110 2024

Une présentation à grande échelle

La présentation au public monégasque s'est déroulée en présence du Prince de Monaco Albert II, de Pierre Dartout, Ministre d'État de la Principauté de Monaco, et de Barbara Bertone, fille du légendaire Nuccio Bertone, avec un exemplaire peint pour l'occasion dans une couleur spéciale appelée Grigio Rinascimento (que vous pouvez voir sur les photos).

L'entreprise a précisé que chacun des 33 exemplaires peut être personnalisé dans les moindres détails lors de la commande, avec des packs comprenant des garnitures intérieures et extérieures en fibre de carbone inspirées des concept-cars Bertone du passé.