La série Rolling Lab de Hyundai a débuté en 2012 et s'est concentrée sur une supercar à moteur central qui ne s'est malheureusement jamais concrétisée en voiture de série. Pourtant, plusieurs concepts ont vu le jour au cours de la dernière décennie. La division N haute performance du constructeur est passée à une configuration électrique pour le concept RN22e révélé en 2022. Aujourd'hui, il y a un nouveau véhicule électrique, même si nous élargissons la définition de ce que représente un véhicule.

Au cœur de la RN24, on retrouve la même configuration à double moteur et le même pack de batteries que dans la Ioniq 5 N. Cependant, les ingénieurs de Hyundai ont supprimé le reste de l'encombrant crossover et ont créé un châssis sur mesure dérivé du WRC. Même si l'empattement est plus court de 340 millimètres, l'équipe de la N a réussi à loger la totalité de la batterie de 84 kWh après avoir réorganisé les cellules.

Le véhicule électrique radical est équipé d'un arceau de sécurité de type exosquelette et d'une carrosserie minimale pour réduire encore plus le poids inutile. Malgré ce régime draconien, le concept pèse tout de même 1 880 kg. Par rapport à une Ioniq 5 N, la RN24 a perdu environ 350 kg de graisse. Si les jantes forgées de 19 pouces en noir mat vous semblent familières, c'est parce qu'elles sont empruntées à la berline sportive Elantra N. À l'arrière, l'aileron provient des voitures de course TCR de Hyundai.

D'autres éléments ont été empruntés à la corbeille de pièces détachées. Elle utilise le système Powertrain Drive Control Logic du WRC, qui permet au conducteur d'utiliser des boutons montés sur le volant pour ajuster la puissance délivrée par les moteurs électriques. En outre, il existe des réglages permettant d'ajuster l'équilibre de la puissance entre les deux essieux. Le conducteur peut également modifier le niveau de sensibilité de l'accélération et du freinage régénératif.

Le refroidissement est une adaptation du matériel de la Ioniq 5 N, tandis que le frein à main électronique est dérivé du WRC. Par ailleurs, le contrôle électronique du couple moteur imite la configuration mécanique de la i20 N Rally1. En outre, un mode Rallye dédié reproduit le système à quatre roues motrices de la berline à essence en répartissant le couple sur les quatre roues.

Hyundai RN24 concept

Hyundai

La RN24 est conçue pour rouler sur les côtés, mais elle est également très rapide en ligne droite, puisqu'il lui faut moins de 3,4 secondes pour atteindre 100 km/h (62 mph) à l'arrêt. À fond, elle peut atteindre une vitesse estimée à 240 km/h. Bien qu'elle soit entièrement électrique, vous entendrez certainement son rugissement (artificiel) lorsqu'elle vous dépassera grâce à deux haut-parleurs latéraux en plus de la paire de haut-parleurs externes de la Ioniq 5 N. À l'arrière, les ailes arrière font office de caisse de résonance.

Comme vous pouvez l'imaginer, Hyundai ne vendra pas cet engin dépouillé, mais mentionne que la RN24 est plus qu'un simple véhicule d'essai. Elle « lance de nouvelles conversations sur les VE haute performance de la prochaine génération » qui suivront la Ioniq 5 N et la future berline Ioniq 6 N.