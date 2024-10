Hyundai est un concurrent de plus en plus important pour Toyota, mais cela ne signifie pas que les deux constructeurs automobiles sont des ennemis jurés. Ils vont d'ailleurs collaborer en organisant, conjointement, un événement automobile plus tard ce mois-ci en Corée du Sud. Le "Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival" va réunir des voitures de sport routières et des véhicules de course automobile des deux marques. Il y aura également de nombreux prototypes et concepts cars intéressants.

L'événement, qui se déroulera le 27 octobre sur l'Everland Speedway de Yong-in, va accueiller les modèles GR Supra et GR86 de Toyota, ainsi que l'Elantra N de Hyundai (Avante N en Corée) et le Ioniq 5 N entièrement électrique. Les participants pourront également découvrir le concept AE86 H2 et une GR Corolla expérimentale, tous deux équipés de moteurs à combustion fonctionnant à l'hydrogène liquide.

Hyundai aura sa propre N Vision 74 à hydrogène, qui devrait entrer en production, à moins qu'elle ne soit abandonnée selon des sources récentes. De plus, le Ioniq 5 N TA Spec sera présent en tant que détenteur du record à Pikes Peak dans la catégorie SUV / Crossover électrique modifié. Toujours du côté du sport automobile, les i20 N Rally 1 Hybrid et i20 N Rally 2 ont également été confirmées.

Il reste à voir si c'est le début de quelque chose de plus substantiel. Il est intéressant de noter que Toyota et Hyundai mentionnent que le festival sert de "collaboration inaugurale" entre les deux marques, en Corée. Il est préférable de ne pas trop en tirer de conclusions pour l'instant, d'autant plus que Toyota et Subaru collaborent sur les GR86/BRZ depuis 2008, date de la signature de l'accord.

Cap sur l'hydrogène ?

Les présidents de Toyota et Hyundai vont se rencontrer quelques jours avant le festival. Le Korea Economic Daily rapporte qu'Akio Toyoda et Euisun Chung discuteront probablement de l'hydrogène puisque les entreprises restent engagées dans les véhicules à pile à combustible. Toyota a récemment renforcé ses liens avec BMW tandis que Hyundai met la dernière main à un nouveau Nexo dont la sortie est prévue en 2025.

Le temps nous dira si les deux constructeurs vont collaborer sur l'hydrogène et/ou sur quelque chose de plus excitant. Cela pourrait donner lieu à des voitures de sport plus abordables, et Toyota et Hyundai ont les moyens de proposer des véhicules performants qui ne coûtent pas cher.

Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival