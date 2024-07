La GR86 2025 est officiellement sortie au Japon où Toyota a apporté une série de modifications à sa voiture de sport abordable. La nouvelle Ridge Green Limited, limitée à 200 exemplaires, rejoint la gamme, bien que temporairement. Elle tire son nom de la peinture et est équipée de jantes bronze de 18 pouces, de freins Brembo et d'amortisseurs Sachs. À l'intérieur, la GR86 Ridge Green Limited est équipée d'une sellerie exclusive noire et beige.

Toyota apporte des modifications à la GR86 régulière pour 2025 sur le marché domestique du modèle. Les ingénieurs ont modifié les amortisseurs et la direction assistée électrique afin d'améliorer le coupé à propulsion. Pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle, le contrôle du couple moteur a été mis à jour pour faciliter les changements de vitesse. En outre, la pédale d'accélérateur offre une réponse plus directe après les modifications apportées à la commande de l'accélérateur.

Si vous souhaitez une GR86 avec seulement deux pédales, le modèle automatique est légèrement plus excitant à conduire qu'auparavant. Toyota affirme qu'en élargissant la plage de tolérance du régime moteur lors du rétrogradage, elle a élargi la bande de couple pour une puissance plus facilement disponible. Par ailleurs, l'année-modèle 2025 s'accompagne de nouveaux feux de jour et d'un système d'alerte de pression des pneus pour le modèle JDM.

Toyota prend déjà des commandes au Japon pour la GR86 discrètement mise à jour avant son lancement le 1er août. Pour la Ridge Green Limited, c'est un peu plus compliqué. Le constructeur s'attend à ce que la demande dépasse la production, c'est pourquoi il met en place un système de loterie. Les passionnés peuvent exprimer leur désir d'acheter l'édition spéciale jusqu'au 28 juillet dans les points de vente GR Garage dédiés au Pays du Soleil Levant. Les heureux gagnants qui auront l'opportunité d'acheter les voitures devront attendre le mois d'octobre pour en prendre livraison.

La GR86 la moins chère coûte 3 518 000 yens, soit environ 20 315 euros au taux de change actuel. La Ridge Green Limited est, comme on peut s'y attendre, plus chère puisqu'elle vous coûtera 3 897 000 yens (22 500 euros) pour la version manuelle et 3 995 000 yens (23 070 euros) pour la version automatique.

Au cas où vous vous demanderiez pourquoi certaines images montrent une GR86 avec de glorieuses roues en acier, il s'agit de la voiture de coupe conçue pour participer à une série de courses dédiée. Elle est opposée à la Subaru BRZ cup car équivalente qui a été mise à jour en début d'année.