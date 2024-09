Début août, Toyota a mis à jour la Corolla GR pour l'année modèle 2025 en introduisant une boîte de vitesses automatique à huit rapports, plus de couple et un meilleur refroidissement. Cependant, l'évolution de la voiture dans cette génération n'est pas terminée, ou du moins c'est ce qu'il semble. Une nouvelle vidéo tournée sur le Nürburgring montre un prototype partiellement camouflé en train d'effectuer des tests à grande vitesse.

Alors, de quoi s'agit-il ? Notre première idée est que Toyota pourrait être intéressé par la commercialisation de la Corolla GR en Europe. Cependant, nous ne sommes pas sûrs que ce soit le cas. Pour commencer, les réglementations en matière d'émissions y sont plus strictes, et vendre une voiture de 300 chevaux sur le sol européen nuirait aux émissions moyennes de la flotte de Toyota. À partir de 2025, les constructeurs automobiles devront atteindre des objectifs encore plus stricts pour éviter de payer des amendes massives.

N'oublions pas que Toyota vend en Europe la petite GR Yaris avec le même moteur trois cylindres et la nouvelle boîte automatique. Dans ces conditions, on peut dire que le constructeur a couvert le segment des voitures à hayon, car il serait exagéré de vendre les deux. Ce serait formidable pour les passionnés d'avoir plus d'options, mais la réalité de 2024 est que les voitures amusantes sont un petit segment et que le calcul est rarement en faveur des véhicules de performance grand public, relativement abordables.

Les repères latéraux orange dans les phares suggèrent qu'il s'agit d'un prototype de la Corolla GR de série américaine. L'imposant aileron arrière nous laisse penser que Toyota testait la Circuit Edition. Selon les paparazzis professionnels de l'automobile, il pourrait s'agir d'une GRMN plus sexy. Cependant, nous ne remarquons aucune différence par rapport à la Corolla GR de série.

Certes, le véhicule d'essai est équipé d'un arceau de sécurité, mais c'est le cas de nombreux prototypes testés par les constructeurs automobiles. Même des voitures moins puissantes et bien moins excitantes ont été aperçues sur la Nordschleife avec cet équipement de sécurité. Si l'on suppose qu'il s'agit simplement d'une Corolla GR pour l'Amérique, pourquoi s'entraîne-t-elle dans la salle de sport du « Ring » ? Ce déguisement cache peut-être un léger lifting ou une édition spéciale prévue pour l'année-modèle 2026.

La vidéo d'espionnage soulève plus de questions que de réponses, mais il semble bien que Toyota prépare quelque chose en rapport avec la Corolla GR. Nous misons sur un lifting, mais l'avenir nous dira si c'est le cas ou si quelque chose de plus substantiel se profile à l'horizon. En attendant, nous attendons toujours patiemment la sortie de la Supra GRMN propulsée par BMW...