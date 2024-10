La nouvelle Lancia Gamma arrivera en 2026 et sera le vaisseau amiral de la marque, un modèle qui, après des années, élargira - vers le haut - la gamme qui se compose encore de la seule Ypsilon. Ce que l'on sait, c'est qu'il sera produit à l'usine de Melfi et qu'il sera basé sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, celle qui est également utilisée par les Peugeot 3008 et 5008, la nouvelle Jeep Compass (qui arrivera en 2025) et d'autres modèles du Groupe.

Aujourd'hui, la première photo nous surprend, montrant une partie de l'arrière et rien de plus. Mais nous pouvons déjà voir certaines des caractéristiques stylistiques du nouveau langage de conception de Lancia.

Une berline, mais pas trop

Tout d'abord, le lettrage Lancia, ou plutôt le A final. Un lettrage que l'on a vu pour la première fois sur le concept Pu+Ra HPE et ensuite sur la nouvelle Ypsilon. Un style simple et anguleux, avec toutes les lettres multicolores qui s'étendent sur une grande partie du hayon.

Ensuite, il y a la bande lumineuse horizontale à LED, avec un segment vertical qui pointe vers le bas à partir du centre, se terminant juste au-dessus du lettrage Gamma. Il s'agit pratiquement d'un miroir de l'avant des Pu+Ra HPE et Ypsilon. Pour le reste, comme nous l'avons dit, c'est un mystère absolu.

Lancia Pu+Ra HPE Lancia Ypsilon 2024

Ce que l'on sait en revanche, c'est que la nouvelle Lancia Gamma aura un style fastback, c'est-à-dire une berline avec une lunette arrière inclinée de type coupé, fusionnant ainsi deux mondes. Comme l'a fait - pour rester dans la maison Stellantis - la Citroën C5 X. Comme la voiture française, le nouveau fleuron italien devrait mesurer environ 4,7 mètres de long, entrant ainsi dans le segment des différentes Audi A5, BMW Série 3 et Mercedes Classe C. Mais aussi de la Tesla Model 3.

La nouvelle Gamma sera en effet électrique, bien que la présence de la plateforme STLA Medium laisse la porte ouverte aux groupes motopropulseurs électrifiés. Il s'agit en effet d'une mécanique dite multi-énergie, avec la possibilité d'utiliser à la fois des groupes motopropulseurs à batterie et des unités mild hybrides ou plug-in, comme dans les Peugeot 3008 et 5008.

Nouvelle Lancia Gamma, notre rendu

Il est bien sûr encore trop tôt pour parler des motorisations, même si, s'agissant d'un modèle premium, on peut imaginer des puissances supérieures à celles des SUV français.