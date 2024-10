Jeep Avenger 4xe, prix du crossover à transmission intégrale

Après ses débuts en mai dernier, la Jeep Avenger 4xe arrive chez les concessionnaires, une version hybride à transmission intégrale du petit crossover. La gamme est désormais complète, avec le premier modèle à quatre roues motrices encadrant les modèles à traction avant, disponibles avec des groupes motopropulseurs électriques, à essence et hybrides légers.

Cette dernière est celle dédiée à l'Avenger 4xe, mais dans une version de 136 ch.

Jeep Avenger 4xe, l'équipement

L'offre de la Jeep Avenger 4xe est répartie sur deux niveaux : Upland et l'édition spéciale The North Face, disponible à 4 806 exemplaires.

La Jeep Avenger 4xe Upland est équipée de série de barres de toit, d'un attelage arrière, de pare-chocs anti-rayures, de jantes noires de 17 pouces, de feux à LED, de sièges en tissu lavables, d'une instrumentation et d'un écran central de 10,25 pouces chacun, d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un contrôle de descente en côte et d'une caméra de recul à 180°.

Jeep Avenger 4xe

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition ajoute un style spécifique, un kit de bienvenue comprenant une tente, un sac de sport et une bouteille d'eau, des jantes noires de 17 pouces avec des détails dorés, un éclairage intérieur multicolore, des sièges avant chauffants, un hayon électrique et un pare-brise chauffant. Comme indiqué, il s'agit d'une édition limitée à 4 806 exemplaires, un nombre qui fait écho à la hauteur du Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe.

Jeep Avenger 4xe, les roues avant Jeep Avenger 4xe, l'intérieur

Jeep Avenger 4xe, le fonctionnement des quatre roues motrices

Spécifique à l'Avenger 4xe, le groupe motopropulseur mild hybrid de 48 volts se compose du 3 cylindres à essence 1.2 turbo 136 et de deux moteurs électriques, l'un inséré dans la transmission - la boîte automatique à double embrayage à 6 rapports - et l'autre couplé à l'essieu arrière, offrant ainsi une transmission intégrale. Quelle que soit la charge de la batterie : le 1.2 peut en effet la recharger, ce qui permet de compter sur les quatre roues motrices à tout moment. Le seul facteur discriminant est la vitesse.

Photo: Jeep Jeep Avenger 4xe The North Face Edition

Jusqu'à 30 km/h, les quatre roues motrices sont toujours engagées, avec une répartition 50:50, tandis que de 31 à 90 km/h, elles ne sont activées qu'en cas de besoin. Au-delà de 90 km/h, les roues avant ne sont pas sollicitées, ce qui permet d'économiser du carburant.

Le système Select Terrain propose également différents modes de conduite : Auto, Snow, Sand&Mud, Sport.

Comme sur d'autres modèles équipés d'un tel moteur, la petite Jeep peut également se déplacer en mode 100 % électrique à faible vitesse (environ 1 km d'autonomie) et peut atteindre une vitesse maximale de 194 km/h, en passant de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes.

Photo: Jeep Jeep Avenger 4xe The North Face Edition Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. L'intérieur

Jeep Avenger 4xe, les caractéristiques techniques

La Jeep Avenger 4xe est la Jeep Avenger qui a le plus l'esprit tout-terrain. Ses angles caractéristiques sont supérieurs à ceux des autres versions : attaque de 22°, bosse de 21° et sortie de 35°, avec une garde au sol de 210 mm. Les chiffres officiels indiquent qu'il peut affronter des pentes allant jusqu'à 40 %, en conservant jusqu'à 20 % de traction même lorsque l'essieu avant n'a que peu ou pas d'adhérence.

Jeep Avenger 4xe, prix

Version Moteur Prix Jeep Avenger 4xe Upland 1.2 MHEV 136 CV 32.750 euros Jeep Avenger 4xe The North Face Edition 1.2 MHEV 136 CV 38.750 euros

