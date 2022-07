Le nouveau Kia Sportage, cinquième génération en vente depuis le début de l'année, est également le premier à être équipé d'une motorisation hybride rechargeable. C'est un candidat parfait pour notre test de consommation en conditions réelles.

Sur le trajet de référence de 360 km entre Rome et Forlì, le nouveau Sportage a atteint une excellente consommation moyenne de 4,25 l/100 km (23,53 km/l), dépensant 35,72 euros d'énergie pour le voyage (32,27 euros d'essence + 3,45 euros d'électricité) et parcourant 63 km en mode électrique à la sortie de la capitale.

Au niveau des meilleurs SUV PHEV

Par rapport aux autres SUV hybrides rechargeables figurant dans notre classement, le Kia Sportage PHEV fait plutôt bonne figure, devant des concurrents aussi connus que la Peugeot 3008 Hybrid4 300 e-EAT8 (4,50 l/100 km - 22, 2 km/l), Citroën C5 Aircross Hybrid 225 (4,70 l/100 km - 21,2 km/l), Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid (4,80 l/100 km - 20,8 km/l), Mercedes GLA 250 e EQ POWER (5,10 l/100 km - 19,6 km/l) et Jeep Compass 4xe (5,15 l/100 km - 19,4 km/l).

En haut du classement, d'autres SUV font mieux que notre Sportage. On retrouve ainsi les champions parmi la catégorie des SUV PHEV tels que le Mercedes GLC 300 de 4Matic EQ Power (4,00 l/100 km - 25,0 km/l), le Ford Kuga hybride rechargeable (3,80 l/100 km - 26,3 km/l), le Kia Niro PHEV (3,30 l/100 km - 30,3 km/l) et le Toyota RAV4 hybride rechargeable (3,25 l/100 km - 30,7 km/l), roi absolu.

De l'espace et du confort

La voiture testée est pratiquement tout à fait optionnelle puisqu'il s'agit du Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 ch 4WD BVA6 GT-line équipé de série de jantes de 19 pouces, de quatre roues motrices, d'une transmission automatique à six vitesses, d'une suspension à réglage électronique, d'un toit ouvrant panoramique en verre, d'une climatisation tri-zone, de sièges avant électriques, d'un écran de visualisation de l'environnement, de phares à LED et d'un système audio Harman Kardon.

Le nouveau Kia Sportage, même dans cette version hybride rechargeable, se révèle très spacieux et accueillant pour les passagers et les bagages. Bien fini, agile et vif malgré sa taille et son poids, confortable et silencieux et doté de nombreuses aides à la conduite qui rendent les trajets plus relaxants et plus sûrs. Ce n'est qu'au moment de freiner ou d'oser une conduite sportive que l'on peut appréhender les limites dynamiques de ce SUV, qui conserve néanmoins un comportement correct sur la route.

60 km d'autonomie en électrique

En utilisation quotidienne, le Kia Sportage hybride rechargeable parvient à maintenir la consommation de carburant dans des limites acceptables même lorsque la batterie est déchargée (tout en maintenant une charge minimale de 13 %). Ce n'est que sur autoroute que la consommation augmente un peu, comme on peut s'y attendre de la part du plus grand SUV compact du marché. Le réservoir d'essence de 42 litres permet de parcourir entre 500 et 600 km avec un plein, avec des pointes à plus de 800 km en mode économique.

Lorsque la batterie de 13,8 kWh est chargée, l'autonomie électrique moyenne est d'environ 60 km. Sur l'autoroute, l'autonomie zéro émission tombe à 40 km, tandis qu'une conduite très prudente sur un parcours idéal permet d'atteindre une autonomie électrique de 70 km.

Les consommations avec une batterie faible

Mixte urbain et extra-urbain : 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

676 km d'autonomie

6,2 l/100 km (16,1 km/l) 676 km d'autonomie Autoroute : 8,2 l/100 km (12,1 km/l)

580 km d'autonomie

8,2 l/100 km (12,1 km/l) 580 km d'autonomie Ecoconduite : 4,2 l/100 km (23,8 km/l)

999 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 ch 4WD BVA6 GT-line Hybride

(essence) 265 ch Euro 6d-ISC-FCM 1830 kg 25 g/km

Données

Modèle : Kia Sportage 1.6 T-GDi PHEV 265 ch GT-line

Prix de base : 51 790 €

Date de l'essai : 28/06/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 34°/Ensoleillé, 27°

Prix du carburant : 2,109 euro/l (essence) - 0,25 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 1280 km

Kilométrage au début de l'essai : 135 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 77 km/h

Pneumatiques : Michelin Primacy 4 - 235/50 R19 103V XL S1 - (Label UE: A, A, 70 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,25 l/100 km (23,53 km/l)

Ordinateur de bord : 4,3 l/100 km

À la pompe : 4,2 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 35,72 € (32,27 € d'essence + 3,45 € d'électricité)

Dépense mensuelle : 71,71 € (800 km par mois) *

Combien de kilomètres pour 20 € ? 223 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 988 km