Le Peugeot 5008 est devenu un SUV, le Renault Scenic de prochaine génération sera un SUV, le Citroën C4 SpaceTourer n'est plus produit depuis quelques semaines... Les monospaces, stars du début des années 2000, disparaissent peu à peu ou changent de forme, et les derniers à être commercialisés se comptent désormais sur les doigts d'une seule main.

Aujourd'hui, le Ford S-Max et ses dimensions généreuses fait office de résistant, tandis que le Mercedes Classe B, renouvelé en 2019, tente, tant bien que mal, de faire perdurer un segment en perpétuelle décroissance. En face du monospace étoilé, il y a la BMW Série 2 Active Tourer, un modèle qui a suscité l'indignation des fans de la marque à sa présentation en 2014, puisqu'il cumulait deux des principales "tares" pour un aficionado de la marque : être un monospace et être en plus de ça une traction.

Toujours monospace, un peu SUV

Comme vous pouvez le constater, la formule a changé par rapport à la première génération, avec un monospace qui, esthétiquement parlant, par tous les moyens, tente de cacher sa silhouette et son profil qui, effectivement, n'ont pas grand-chose à voir avec l'ADN BMW.

Avec ses panneaux de carrosserie travaillés, son profil ramassé, son pack M, ses optiques arrière légèrement teintées et ses jantes de 19 pouces BMW Individual, force est de constater que notre Active Tourer d'essai a de l'allure. Pour un monospace tout du moins. La BMW Série 2 Active Tourer millésime 2022 a grandi de 3,2 cm par rapport à la génération sortante et pointe désormais à 4,39 mètres. La firme bavaroise annonce 1,82 mètre en largeur, sans les rétroviseurs, et 1,58 mètre en hauteur.

Plus technologique, toujours aussi habitable

À bord, l'ambiance est toujours aussi haut de gamme et les finitions de grande qualité. Les ajustements sont parfaits et, globalement, tout est à sa place. Comme vous pouvez le constater sur les photos, la nouvelle BMW Série 2 Active Tourer profite de la planche de bord des dernières productions de la gamme avec cette immense dalle incurvée présentée sur le BMW iX.

La dalle est formée de deux écrans. Celui de droite est tactile, celui sous les yeux du conducteur sert de système d'instrumentation. L'ergonomie des menus est perfectible, on se perd assez rapidement dans les innombrables sous-menus de l'écran tactile et certains regretteront sûrement, malgré la présence du tout tactile, la fameuse petite molette centrale pour contrôle le système iDrive.

Entre les deux sièges de la première rangée, nous retrouvons une console centrale flottante plutôt bien étudiée, avec les commandes principales qui tombent rapidement sous la main. Voiture familiale oblige, les rangements sont nombreux et l'espace à bord est plutôt généreux pour une voiture qui n'excède pas 4,40 mètres de long.

Les passagers arrière seront correctement lotis avec assez d'espace aux genoux et une banquette coulissante 60-40 et fractionnable 40-20-40 (en option à 360 euros). La Série 2 Active Tourer présente un volume de coffre convenable de 470 litres (+2 litres par rapport à l'ancienne génération), dont un logement de 66 litres sous le plancher. Une fois la banquette rabattue, le plancher est parfaitement plat et permet de faire grimper la contenance du coffre à 1455 litres.

Toujours une BMW ?

Une fois derrière le volant, oubliez l'ancienne Série 2 Active Tourer. La position de conduite est assez haute, mais pas trop, l'épaisse jante du volant rappelle quelques modèles badgés Motorsport et les sièges sont assez enveloppants à défaut d'être confortables. L'assise est un peu trop dure, à l'avant comme à l'arrière.

Pour notre version d'essai, nous avons choisi une version 218d animée par un quatre cylindres 2,0 litres diesel de 150 ch et 360 Nm. Même si cette énergie n'est plus vraiment dans l'air du temps, elle fait encore sens dans ce type de véhicule et elle représente, avec les versions hybrides rechargeables, le plus gros des ventes.

Ce bloc diesel, nous le connaissons bien, puisqu'il équipe depuis longtemps de nombreuses BMW. Souple et coupleux dès les plus bas régimes, les relances sont très correctes et l'agrément de conduite est excellent pour un diesel. Seule ombre au tableau, le système Start&Stop, pas discret pour un sou, avec pas mal de bruit au moment où le moteur se remet en route, sans compter les quelques vibrations dans le volant. La boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports est douce et rapide, elle ne souffre d'aucun défaut.

Même en étant un monospace, une BMW c'est avant tout un châssis. Et nous sommes plutôt servis avec cette Série 2 Active Tourer qui, en termes de dynamisme, se place au-dessus de sa principale concurrente, la Mercedes Classe B. Le revers de la médaille, c'est un confort qui n'est pas franchement au niveau d'une voiture familiale.

Les jantes de 19 pouces ne sont sans doute pas étrangères à ce phénomène, surtout que notre modèle d'essai était dépourvu de l’amortissement variable SelectDrive, proposé depuis peu en série sur la finition M Sport en remplacement de la suspension DirectDrive qui dégrade trop le confort en raison d'une hauteur de caisse rabaissée et de suspensions raffermies. Même avec une suspension classique, la Série 2 Active Tourer n'arrive pas à cacher son penchant pour le dynamisme, au détriment du confort.

Au moment du passage à la pompe, particulièrement douloureux en ce moment, la frugalité de ce moteur est appréciable, puisque nous avons relevé une consommation moyenne de 6,1 l/100 km sur nos 1000 km d'essai. 30 % du parcours a été effectué sur routes départementales, les 70 % restants ont été de l'autoroute, où nous sommes parvenus à établir une consommation moyenne de 5,2 l/100 km à 130 km/h. Avec ses 45 litres de réservoir, l'autonomie avec un plein peut atteindre sans trop forcer les 1000 km.

Les prix et la concurrence

Si vous êtes encore et toujours un adepte du diesel, sachez que BMW ne propose qu'un seul moteur : le bloc de 150 ch de notre version 218d. Viennent ensuite deux blocs essence de 136 ou 170 ch, puis deux blocs hybrides rechargeables de 245 et 326 ch.

La Série 2 Active Tourer débute à partir de 34 200 euros en version essence 218i de 136 ch, grimpe à 36 850 euros pour notre modèle d'essai 218d, et même jusqu'à un peu plus de 48 000 euros pour notre configuration avec beaucoup d'options et quelques éléments piochés chez BMW Individual. Il y aura un malus uniquement pour la version la plus équipée, mais celui-ci s'élève à seulement 190 euros.

La Mercedes Classe B sera la principale concurrente de la BMW Série 2 Active Tourer. Dans un autre registre, le Ford S-Max est aussi l'un des derniers survivants de la catégorie des monospaces.

De son côté, le Mercedes Classe B offre plus de choix du côté du diesel avec des versions de 116, 150 et 190 ch. À motorisation et finition équivalente, c'est-à-dire avec un diesel de 150 ch et en finition AMG Line, le Classe B, à quelques centaines d'euros près, s'affiche au même tarif que la 218d.

Rappelons également que la Série 2 Active Tourer perd l'un de ses principaux avantages face au Classe B, à savoir les 7 places, qui étaient disponibles sur la première génération, mais qui n'ont pas été reconduites sur cette seconde mouture.