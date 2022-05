Avec la 300 SLR Uhlenhaut vendue 135 millions d'euros, Mercedes-Benz est tout en haut de la pyramide des voitures les plus chères du monde.

Mais Mercedes-Benz peut aussi se vanter d'avoir inventé la voiture, du moins, la première en série avec un moteur à combustion interne appelée 'Benz Patent Motorwagen'. Aujourd'hui, c'est l'un des constructeurs les plus appréciés dans le monde.

Certains des modèles à l'étoile ont marqué l'histoire de l'automobile. C'est pour cette raison qu'ils sont recherchés et convoités par les collectionneurs. D'autant plus que ces modèles ont eu une grande influence de par leur style et leur technologie.

Ce sont des chefs-d'œuvre tels que les Roadsters 500 K et 540 K des années 1930, les légendaires 300 SL "Seagull Wings" des années 1950, les glorieuses Flèches d'argent et les McLaren SLR d'il y a quelques années.

Voyons ensemble quelles sont les dix Mercedes-Benz les plus rares et les plus chères jamais vendues aux enchères, du moins, celles des dernières années. Comme toujours dans ce classement, nous évitons de répéter les mêmes modèles, comme par exemple les 500/540 K qui lors de chaque vente, s'échangent à plusieurs millions d'euros.

1. Mercedes 300 SLR Uhlenhaut - 135 millions d'euros

La Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé "Silver Arrow" est devenue en mai 2022 la voiture la plus chère du monde, vendue lors d'une vente aux enchères privée pour 135 millions d'euros.

Il s'agit de la Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé châssis 0008/55, le deuxième des deux seuls exemplaires utilisés et conçus par Rudolf Uhlenhaut, le designer de Daimler-Benz dans les années 1950.

2. Mercedes W196R F1 (1954) - 22 millions d'euros

L'ancienne reine des Mercedes en terme de prix n'est pas une voiture de route, mais une véritable légende de la course automobile. La W196R est celle qui a permis à Juan Manuel Fangio de devenir pour la deuxième fois champion du monde de F1 en 1954.

La monoplace qui a remporté les GP d'Allemagne et de Suisse en 1954 a été mise aux enchères par Bonhams en 2013 pour 22 millions d'euros, un chiffre digne des meilleures Ferrari. C'est l'un des dix exemplaires qui existent dans les musées et les collections privées, toujours avec un moteur 8 cylindres en ligne de 2,5 litres développant 257 ch pour une vitesse de pointe de 280 km/h.

3. Mercedes 540 K Special Roadster (1937) - 9 millions d'euros

Nous sommes vers le haut du classement et nous ne pouvions pas manquer le sommet de la production Mercedes des années 30.

Avec un prix de vente de 9 millions d'euros en 2016, la 540 K Special Roadster de 1937 est la plus chère des Mercedes d'avant-guerre, une merveille sur roues à longue queue et "portes hautes". Ce légendaire "Kompressor Special Roadster" en version de pré-série est équipé d'un huit cylindres suralimenté de 5,4 litres et 180 ch. Cet exemplaire n'a roulé que 16'000 km.

4. Mercedes 680 S Torpedo Roadster (1929) - 7,5 millions d'euros

Avec la Mercedes 680 S Torpedo Roadster, nous remontons dans le temps jusqu'en 1929, lorsque les grands carrossiers français se sont essayés au spectaculaire style "Flamboyant". Celui vendu en 2013 pour 7,5 millions d'euros est un véritable bijou du carrossier J. Saoutchik avec son moteur 6,8 litres de 180 ch et des matériaux exotiques pour la carrosserie et l'intérieur.

Elle utilise de l'alliage d'aluminium, et son intérieur est recouvert de cuir de lézard d'Asie et a des finitions en bois d'Amarante d'Amérique du Sud. C'est le dernier vestige des trois exemplaires construits avec un pare-brise bas et il a été restauré en 2010.

5. Mercedes 500 K Roadster (1935) - 5,2 millions d'euros

Un pas de plus vers le sommet pour rencontrer une autre œuvre d'art avec l'étoile bien mise en évidence : la Mercedes 500 K Roadster de 1935 avec sa carrosserie 'Sindelfingen' vendue en 2016 pour 5,2 millions d'euros.

C'est l'un des 29 roadsters produits avec un design ouvert et élégant. C'est un classique intemporel avec un moteur suralimenté de 160 ch et une vitesse de pointe de 177 km/h. Ce qui est curieux, c'est que la même voiture avait déjà été mise aux enchères en 2011 pour 3,4 millions d'euros.

6. Mercedes Typ S 26/120/180-Supercharged Sports Tourer (1928) - 4,4 millions d'euros



La plus vieille voiture de ce Top 10 est la très rare Mercedes Typ S 26/120/180-Supercharged Sports Tourer de 1928. C'est une "vieille dame" puissante avec un moteur six cylindres 6,7 litres de 180 ch. Elle vaut jusqu'à 4,4 millions d'euros.

C'est la version routière de la voiture utilisée par le grand Rudolf Caracciola, développée également avec la contribution de Ferdinand Porsche et soumise à une longue restauration qui lui a permis de gagner la catégorie à Pebble Beach en 1996. La carrosserie est l'œuvre d'Erdmann & Rossi et dans les années 60, elle a été désignée comme "Voiture des Rois".

7. Mercedes CLK GTR (1998) - 4,1 millions d'euros

Une autre jeune Mercedes est capable de grimper au classement pour se placer à la sixième position. C'est une voiture de course très spéciale qui peut aussi être utilisée sur route ouverte. C'est la très rare Mercedes CLK GTR de 1988 qui s'est vendue l'année dernière à 4,1 millions d'euros.

Il s'agit de l'exemplaire numéro 9 sur les 25 qui ont été produits pour permettre à Mercedes de participer au championnat FIA GT. Conçue et construite par AMG, la CLK GTR est pratiquement une voiture de piste, avec un moteur V12 6,9 litres positionné derrière les sièges. Il délivre 612 ch. Le kilométrage parcouru s'élève à un peu plus de 1400 km et était, avec ses 1,5 million d'euros, la voiture routière la plus chère de l'époque.

8. Mercedes 300 SL Roadster (1963) - 3,1 millions d'euros

Une autre 300 SL, oui, mais sans les ailes de mouette car il s'agit du Roadster à toit ouvrant et rigide de 1963 avec son moteur de 240 ch.

Le prix de vente de 3,1 millions d'euros en 2018 est un record mondial pour le modèle et se justifie également par le fait que la voiture affiche seulement 1372 km au compteur alors qu'elle a près de 55 ans.

9. Mercedes 500K Cabriolet A (1935) - 2,7 millions d'euros

Avec le Cabriolet A de la 500K de 1935, nous entrons dans l'univers des luxueuses Mercedes d'avant-guerre. C'est une série limitée qui a fini entre les mains des riches connaisseurs de l'époque.

Synonyme d'opulence et de sportivité, le Cabriolet A à compresseur volumétrique (le K signifie Kompressor) a été produit en seulement 36 unités avec un moteur 8 cylindres en ligne de 5 litres délivrant 160 ch. Ces éléments justifient à eux seuls un prix de vente de 2,7 millions d'euros en 2015. La particularité est qu'en 1938, la voiture était équipée du moteur 5,4 litres du plus puissant 540K (180 ch).

10. Mercedes SLR McLaren Stirling Moss (2009) - 2,6 millions d'euros

Étonnamment, cette très jeune voiture d'il y a dix ans - la Mercedes SLR McLaren Stirling Moss de 2009 - a été vendue en février dernier par Artcurial à 2,6 millions d'euros. Elle entre directement dans notre liste.

Ce spectaculaire modèle sans toit ni pare-brise coûtait 750'000 euros à l'état neuf. Il est équipé d'un moteur V8 5,4 litres de 660 ch. Il peut filer à une vitesse maximale de 350 km/h.