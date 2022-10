Ferrari Enzo, Bugatti Veyron ou encore Pagani Zonda HP Barchetta, toutes ces hypercars de plusieurs millions d’euros chacune, ont connu en 2022 des crashs. Retour sur les accidents d’hypercars et de sportives, les plus coûteux et les plus insolites de 2022 compilé par le compte Instagram @supercar.fails.

Ferrari Enzo (400 exemplaires) :

Dernière en date de ce funeste classement, une Ferrari Enzo accidentée sur l’avenue Victoria de l’Ile Britannique de Jersey le 6 octobre dernier. La supercar de Maranello s’est crashée alors qu’elle rejoignait son nouveau propriétaire qui a dû être bien triste en apprenant la nouvelle. D’après le journal local, Jersey Evening Post, la Ferrari conduite par le chauffeur-livreur serait entrée en collision avec une Honda Jazz sans préciser les circonstances de l'accident.

McLaren P1 (375 exemplaires) :

Nous vous en avons déjà parlé dans Motor1, le crash d’une sublime McLaren P1 en Floride. Et ce n’était pas une P1 ordinaire, cette dernière n’avait que 483 kilomètres au compteur. Cet accident est survenu à la suite du passage de l’ouragan Ian qui a fait des ravages dans le sud-est des États-Unis, fin septembre.

Une voiture appartenant à un certain Ernie propriétaire du compte Instagram lambo9286 et qui a documenté sur son compte, l’avancé des dégâts sur ses voitures. Car oui en plus de la McLaren P1, Ernie était entre autres, l’heureux propriétaire d’une Rolls-Royce Phantom.

Pagani Zonda HP Barchetta (3 exemplaires) :

Voici l'un des crashs les plus onéreux de cette liste. Celui d’une Pagani Zonda HP Barchetta produite à seulement trois exemplaires. Elle fût présentée en 2018 par la marque italienne et vendu pour la modique somme de 15 millions d’euros. C’est lors d’une réunion de Supercar Owners Circle, club réunissant des propriétaires d'hypercar, que cet accident a eu lieu à Zagreb, capitale de la Croatie.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, l’arrière de la Zonda se déleste lors d’un passage de rapport venant faire s’encastrer la voiture dans une Ford Fiesta roulant en sens inverse. Un accident à faible allure mais ayant de lourdes conséquences pour la Zonda. Des dégâts uniquement matériels.

Ferrari LaFerrari Coupé (500 exemplaires) :

Partons sur le continent océanique, plus précisément aux Philippines durant l’été dernier où des photos et vidéos sont sorties montrant une Ferrari LaFerrari ayant eu un accident sur une route humide. Nous n’avons aucune explication sur les causes de ce crash. Le plus probable serait une perte de contrôle du conducteur, qui avait entre les mains une voiture à moteur V12 hybride développant 963 ch, le tout envoyé uniquement aux roues arrière.

Ferrari 250 GT SWB 'Breadvan' (exemplaire unique) :

C’est sans nul doute le crash le plus onéreux de cette liste voir de l’année, celui de la Ferrari 250 GT SWB “Breadvan” de 1962 lors du Mans Classic 2022. Une voiture estimée à plus de 30 millions d’euros. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, l’accident est violent et la voiture est en majorité détruite. Heureusement, le pilote norvégien de 31 ans, Lukas Halusa, est sorti indemne du crash. C'est le deuxième accident de cette Ferrari en sept ans...

La Ferrari 250 GT SWB "Breadvan" est une Ferrari chargée d’histoire. Ferrari, oui et non, car elle n’est pas sortie des usines de Maranello mais elle est la résultante d’une querelle entre Enzo Ferrari et un Compte italien du nom de Giovanni Volpi. Ce dernier s’associera au début des années 60 à Giotto Bizzarrini pour créer cette version "Breadvan" sur la base d’une 250 GT SWB.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse :

Lundi 20 juin 2022 à Majorque aux alentours de 11h, le média espagnol Ultima Hora annonce qu’un employé de la superstar de football Cristiano Ronaldo a eu un accident avec la Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse de son patron. Le conducteur aurait alors perdu le contrôle de la voiture et a terminé sa course dans le portail d’une propriété. Heureusement, ici encore, personne n’a été blessé.

Un triste sort donc pour la voiture qui est encore en 2022, le roadster le plus rapide au monde. Pas mal pour une voiture commercialisée en 2012. Elle est équipée du mythique moteur de Bugatti, le W16 de 8,0 litres de cylindrée développant la bagatelle de 1 200 ch pour la Veyron.

Ferrari F40 (1315 exemplaires) :

Décidément, c’est une véritable hécatombe pour les supercars de la firme de Maranello cette année. Malheureusement, après le crash de la Enzo et de la LaFerrari, viens celui de la Ferrari F40 lors de la course de côte suisse de Kerenzerberg Rennen à Mollis. Aucun blessé n’est à déplorer heureusement, quant à la F40, à voir les photos elle est partiellement détruite.

Sur la vidéo ci-dessus nous pouvons voir, celle qui est considérée comme la première supercars de l’histoire, perdre le train arrière en sortie de virage et finir sa course dans une barrière. Chose plutôt cocasse, cette année, la course de côte fêtait les 75 ans de Ferrari.

Ford GT Héritage Edition (343 exemplaires) :

Il n'a fallu qu'un passage en deuxième vitesse un peu trop brusque pour que Robert J-Guarini, habitant de Floride de 50 ans, perdre le contrôle de sa Ford Gt Héritage Édition n°17. Finissant sa course dans un palmier, l’homme a détruit l’avant de sa GT. Le conducteur justifie son accident par le fait que sa GT était équipée de vieux pneus et que la route était boueuse. La police quant à elle confirme que le conducteur ne savait pas conduire une boîte manuelle.

Acheté dans une vente aux enchères du côté de Palm Beach, Robert J-Guarini a dépensé 670 000 € pour s’offrir la supercar américaine. A la suite de cet accident, le propriétaire devra donc ressortir son chéquier pour remettre la voiture en état.

Tesla Model S :

C’est une vidéo qui est devenue plus que virale. Celle de la Tesla qui s’envolent littéralement dans les rues de Los Angeles le 20 mars 2022. Une cascade qui a été calculée comme en témoignent les personnes venues filmer cette scène. On peut voir dans la vidéo une Tesla prendre son envol, à plusieurs mètres du sol dans un bruit de sifflement, avant de s’écraser sur le bitume et finir sa route dans des voitures garées sur le côté gauche de la route.

Une prise de risque folle pour le conducteur qui aurait pu toucher des passants ou s’écraser dans une maison si la trajectoire n’était pas parfaite. Une Tesla Model S de 2018 qui a été abandonné après l’accident. La police de Los Angeles offre quant à elle 1000 $ à quiconque fournit des informations menant à l'identification, l'arrestation et la condamnation du conducteur.

Naufrage du cargo Felicity Ace :

Au large des Açores, le cargo Felicity Ace transportant des voitures du groupe Volkswagen a coulé. Parti d'Allemagne, le bateau devait rejoindre les États-Unis mais un feu s’est déclaré à l’intérieur du navire qui n’a pas pu être contrôlé par l’équipage conduisant à son naufrage.

À l’intérieur du bateau, 4 000 véhicules du groupe Volkswagen ont sombré comprenant des Porsche, des Lamborghini, des Bentley et une Bugatti. À l'heure actuelle, les voitures devraient être à plus de trois mille mètres de profondeur. Un accident qui devrait coûter entre 140 et 300 millions d’euros.