Dites au revoir à l’Alfa Romeo Milano qui devient le "Junior". Ce changement de nom à la volée suite à la polémique déclenchée par le ministre Adolfo Urso qui a expliqué que la loi italienne affirme qu’une voiture qui n’est pas fabriquée en Italie (dans ce cas précis, c’est en Pologne) ne peut pas obtenir une telle appellation.

La question est maintenant de savoir quelles voitures portent le nom des villes italiennes ? L'histoire en regorge et elles ne manquent pas non plus dans les gammes actuelles.

Les modèles du présent

Alfa Romeo Stelvio

Galerie: Alfa Romeo Stelvio (2023)

24 Photos

Certes, dans ce premier cas il ne s’agit pas d’une ville mais d’un lieu 100% italien. L'un des cols alpins les plus célèbres a donné son nom au premier SUV d'Alfa, produit dans l'usine de Cassino.

Alfa Romeo Tonale

Galerie: 2024 Alfa Romeo Tonale Premier essai

30 Photos

Un autre nom lié aux Alpes est l'Alfa Romeo Tonale, le premier modèle électrifié du Biscione dont les lignes de production sont situées dans l'usine de Pomigliano d'Arco.

Ferrari Roma

Galerie: Photo - Ferrari Roma Spider

13 Photos

Inspirée de la Dolce Vita, la Ferrari Roma est un hommage à la capitale italienne et à sa beauté. C’est une GT propulsée par un moteur V8 produit naturellement, comme toutes les Ferrari de l'histoire, dans l'usine de Maranello.

Kia Sorento

Galerie: Kia Sorento restylée 2024

6 Photos

Même s'il lui manque un "r", la Kia Sorento s'inspire clairement de l'un des joyaux du golfe de Naples. Un hommage à l'Italie et à sa beauté pour un SUV produit en Corée du Sud, dans l'usine de Hwasung.

KGM Tivoli

Galerie: SsangYong Tivoli 2024

10 Photos

D'abord Ssangyong, et désormais baptisé KGM, le résultat ne change pas. Le petit SUV du constructeur coréen s'appelle le Tivoli, exactement comme la municipalité du Latium. Mais même dans ce cas, le passeport n’est pas italien puisque l’usine est en fait située en Corée du Sud.

Nissan Murano

Galerie: Nissan Murano (2021)

7 Photos

Arrivé en Europe puis retiré du marché, le SUV japonais n'est clairement pas produit en Italie, même s'il porte le nom des îles au large de Venise, réputées pour leurs artisans spécialisés dans le travail du verre.

Et ceux du passé ?

Comme mentionné, l’histoire regorge de voitures portant des noms de villes et de lieux italiens, notamment chez Ford.

Ferrari 599 GTB Fiorano

Galerie: Ferrari 599 GTB Fiorano

12 Photos

Produit de 2007 à 2012 à Maranello, cette voiture à moteur V12 du Cavallino rendait, dans son nom, hommage à la ville où se trouve le circuit appartenant à Ferrari, où sont développés les différents modèles.

Ferrari 360 Modena

Galerie: Ferrari 360 Modena de 1999

13 Photos

Maranello, province de Modène est un nom important pour Ferrari, utilisé pour l'un des modèles animé par un V8. C’est l’une des Ferrari les plus appréciés de tous les temps.

Ferrari Portofino

Galerie: Essai Ferrari Portofino (2018)

84 Photos

Produite depuis 2018 et proche de sa retraite, la Ferrari Portofino doit son nom à une célèbre station balnéair, l'une des destinations maritimes les plus prisées d'Italie.

Ferrari Monza SP1 et SP2

Galerie: Ferrari Monza SP1 et SP2 au Mondial de Paris 2018

34 Photos

Limitées à 100 exemplaires chacune, ces deux monoplaces (ou biplaces) ont été présentées en 2018. Propulsées par un emblématique V12, elles font clairement référence au temple de la vitesse de la Brianza, l'un des plus anciens circuits permanents au monde.

Ford Capri

Galerie: Ford Capri - l'histoire

2 Photos

Pratiquement une petite Mustang dédiée au marché européen, son nom s'inspire de l'île du golfe de Naples pour lui donner encore plus d'attrait. Bien qu'elle ne soit pas équipée de V8, elle est dotée de moteurs 4 cylindres plus efficaces. Le modèle a été produit de 1969 à 1986 hors d’Italie. Dans les années à venir, la Capri pourrait devenir un SUV électrique…

Ford Cortina

Galerie: Ford Cortina Super

2 Photos

Marque américaine, usine britannique et nom italien pour la Ford Cortina, une berline produite de 1962 à 1982. Si cela s’était produit aujourd’hui, son nom aurait suscité les foudres du ministre Urso.

Ford Torino

Galerie: La Ford Gran Torino de Starsky et Hutch

12 Photos

Produite aux USA et célèbre pour être la voiture de Starsky & Hutch, son nom était destiné à rendre hommage à la capitale automobile italienne. Elle a été remise à la mode par le film "Gran Torino" de Clint Eastwood, dans lequel elle avait un V8 classique sous le long capot.

Innocenti Elba

Galerie: Innocenti Elba

2 Photos

Cette Fiat Duna, rebaptisée avec une esthétique légèrement modifiée, a été produite entre 1991 et 1997 non pas dans l'usine historique Innocenti de Lambrate (Milan) mais au Brésil.

Lancia Aprilia

Galerie: Lancia Aprilia

5 Photos

Modèle révolutionnaire avec sa carrosserie monocoque, sa suspension indépendante et sa carrosserie avec une étude méticuleuse de l'aérodynamisme, cette voiture (qui a remplacé l'Artena qui faisait référence à la région du Latium) porte un nom inspiré de la ville de la province de Latina et a été fondée en 1936 suite à la remise en état de l'Agro Pontino.

Lincoln Capri

Galerie: Lincoln Capri Convertible

5 Photos

Le nom de l'île de Campanie apparaît également en association avec Lincoln, la marque de luxe de Ford, pour une berline produite (bien entendu aux États-Unis) de 1952 à 1959.

Opel Monza

Galerie: Opel Monza Concept

10 Photos

La ville du circuit historique de Formule 1 a été utilisée pour nommer le coupé allemand produit de 1978 à 1986, pour évoquer le concept de sportivité. Le nom a été repris en 2013 pour un concept dont le style a ensuite été réutilisé par plusieurs modèles du constructeur.