Alors que la petite Citroën, la C1, ne sera bientôt plus, les consommateurs délaissant les petites voitures au profit des crossovers et des SUV, Citroën pense quand même à la remplacer. Ou du moins au prochain modèle qui fera office d'entrée de gamme au sein de la gamme aux Chevrons.

C'est ainsi que l'on découvre de nouvelles photos espion montrant que le constructeur français teste un potentiel remplaçant d'entrée de gamme - un nouveau crossover compact dont le nom de code interne est C21. Il s'agit ici premières photos d'espion du nouveau modèle, qui devrait être lancé en Inde un peu plus tard cette année.

Les photos montrent un petit véhicule rehaussé encore recouvert de camouflage, qui cache une grosse partie de son design. La nouvelle Citroën reposera sur la plateforme modulaire commune (CMP) du Groupe PSA, qui sous-tend une multitude de véhicules, y compris le modèle Jeep dont la rumeur dit qu'il sera placé sous le Renegade. Il s'agit d'une plateforme différente de celle qui accueille le SUV C5 Aircross, que la marque vient de lancer en Inde. Alors que la "Citroën 21" sera lancée en Inde, nos photographes espions l'ont surprise en photo lors de tests par temps froid dans le nord de la Suède.

Ce qui nous attend chez Citroën : Citroën - Toutes les nouveautés de 2021

Galerie: Citroën crossover compact photos espion

26 Photos

Les détails concernant les motorisations restent un mystère pour le moment, mais il ne fait aucun doute que seul un modèle à essence sera disponible. Il sera probablement équipé de moteurs à aspiration naturelle et de moteurs turbocompressés. Citroën proposera probablement une boîte de vitesses manuelle pour les modèles à moteur atmosphérique, tandis que les modèles turbocompressés auront le choix entre une boîte manuelle et une boîte automatique. L'apparence de la C21 est difficile à deviner sous les camouflages, mais on reconnaît au moins certains galbes et aussi les feux destructurés qui partent de la calandre et du Citroën.

La face plate et les porte-à-faux courts de la C21 contribuent à sa stature compacte. Ce modèle servira probablement d'entrée de gamme pour la marque en Inde, qui recevra un total de trois nouveaux modèles Citroën. Le crossover compact de Citroën devrait arriver avant la fin de l'année et se mesurer à une liste croissante de concurrents compacts tels que le Ford EcoSport, le Hyundai Venue, et d'autres encore.

Quant à savoir s'il arrivera un jour chez nous, c'est très peu probable, ou alors sous une forme électrifiée.