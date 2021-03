Alors que Peugeot s'est lancé dans une nouvelle aventure avec la superbe 508, Citroën voit les choses différemment. Lui aussi lancera bientôt un modèle dans ce segment, mais comme vous pouvez le constater, c'est loin d'être une berline quatre portes conventionnelle comme l'ancienne C5. Il s'agit plutôt d'une berline, d'une familiale et d'un SUV, le tout incarné par une voiture aux formes étranges et au design excentrique typique du double chevron.

Les constructeurs automobiles étant obsédés par l'idée de transformer presque toutes leurs voitures en crossovers, la nouvelle C5 sera également légèrement plus haute et portera des inserts en plastique autour des passages de roues. Le rendu adjacent basé sur les photos espion nous donne une première idée de la nouvelle C5.

De l'avant au montant C, elle ressemble à une berline classique, mais la ligne de toit s'incline ensuite doucement vers l'arrière pour former un hayon. Si vous vous souvenez du concept Cxperience de 2016 (photo du bas), la nouvelle C5 devrait rester fidèle à cette formule. Si c'est vrai, on peut dire qu'il n'y aura pas d'autre voiture comme celle-ci.

La seule voiture dont l'esprit se rapproche quelque peu est peut-être la Volvo S60 Cross Country. Le modèle de troisième génération roulera sur la même plate-forme EMP2 qui a servi de base à une autre C5 en vente aujourd'hui, la C5 Aircross. Dans une interview accordée au magazine Auto Express, Laurence Hansen, directeur du produit et de la stratégie, a décrit le nouveau vaisseau amiral comme étant "très différent, très confortable, une excellente voiture".

Également partagée avec la Peugeot 508 et la berline de luxe DS 9, la plateforme EMP2 prend en charge l'électrification et il y a de fortes chances que la nouvelle C5 soit disponible avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Comme pour les modèles Citroën du passé, l'accent sera mis sur le confort, c'est pourquoi une suspension hydraulique progressif - également disponible sur la C5 Aircross - est prévue pour donner un "effet de tapis magique".

La révélation officielle devrait avoir lieu dans les prochains mois, avant une mise sur le marché prévue pour la fin de l'année. Alors que la précédente C5 était également proposée en version familiale, son successeur sera probablement proposé dans un style de carrosserie unique puisqu'il possède déjà quelques caractéristiques de toit long. Citroën a déjà mentionné que la version destinée à la Chine sera légèrement différente pour mieux répondre aux préférences locales.