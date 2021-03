Avouez que vous ne connaissez pas ce modèle, et pour cause, il n'a été produit qu'à sept exemplaires. Il nous vient tout droit des Etats-Unis, où il a été fabriqué dans le Michigan en 2014. D'après les bruits de couloir, l'un des sept exemplaires est hors de route, ainsi, et si ces informations sont correctes, il ne reste que six exemplaires de la Falcon F7.

L'exemplaire ici présenté est le troisième à avoir été assemblé. Il a été exposé en 2014 au Salon de Detroit et est apparu dans une émission télévisée qui va peut-être vous parler : How it's Made: Dream Cars. Sous son capot, on retrouve un moteur V8 issu de la Chevrolet Corvette Z06. Il a été modifié par Lingenfelter et développe une puissance convenable de 620 ch pour 813 Nm de couple (une version bi-turbo de 1100 ch existe).

Oui, c'est une supercar, et même si elle a été produite il y a près de 10 ans, sa fiche technique reste d'actualité. La puissance de son V8 est envoyée uniquement aux roues arrière via une boîte de vitesses à six rapports.

La voiture en vente a été entretenue, le vendeur précise que son passé est limpide. On sait par exemple que son embrayage a été changé. Toujours dans la transparence, les photos montrent que l'état de la carrosserie n'est pas "comme neuf". On relève quelques éraflures sur les éléments en carbone ainsi que la présence de bosses sur le toit.

Si cette voiture vous fait craquer, nous sommes désolés de vous annoncer qu'au moment où cet article paraîtra, les enchères auront probablement pris fin. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la meilleure offre est de 90'199 dollars, soit environ 75'700 € au taux de change actuel. N'y voyez aucun placement car en 2014, la Falcon F7 était vendue à 250'000 dollars (environ 210'000 €) !