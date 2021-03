Pour lutter contre la pollution, des villes comme Paris et Lyon ont mis en place des ZFE. Ces zones à faibles émissions interdissent l'accès et le stationnement aux véhicules, utilitaires et poids lourds les plus polluants.

Dans la Métropole de Lyon par exemple, depuis le 1er janvier 2020, la ZFE interdit l'accès aux poids lourds et aux utilitaires classés Crit'Air 3, 4 et 5. Cette zone a aussi été étendue à Caluire, Bron, Vénissieux et Villeurbanne (voir image ci-dessous).

Si les particuliers n'avaient jusque-là pas de soucis à se faire, les élus ont voté en conseil de la Métropole "un renforcement de la ZFE" qui touche directement les particuliers. L'objectif est clairement de bannir le diesel d'ici 2026, et pour y arriver, la Métropole de Lyon annonce d'abord l'interdiction de circulation en 2022 de tous les véhicules Crit'Air 5 et non classés, puis progressivement et ce jusqu'en 2026, des véhicules classés Crit'Air 4, 3 et 2. "Un tel changement va bien sûr se faire par étapes, dans le cadre d’une vaste concertation et en accompagnant les personnes et les entreprises concernées", peut-on lire sur le communiqué.

Dès l'an prochain, les particuliers dont le véhicule porte la vignette Crit'Air 5 ou non classé ne pourront pas circuler à l'intérieur de cette zone. Cela concerne les véhicules diesel immatriculés avant le 1er janvier 2001 ainsi que les véhicules à essence immatriculés avant le 1er janvier 1997.

À partir de 2023, ce seront les véhicules Crit'Air 4 qui ne pourront plus circuler, puis, les véhicules Crit'Air 3 et Crit'Air 2 en 2026. Seuls les véhicules Crit'Air 1 (ainsi que les véhicules électriques) pourront circuler. Pour votre information, la vignette Crit'Air 1 correspond uniquement aux véhicules essences (les voitures hybrides et à gaz entrent dans cette catégorie) immatriculés après le 1er janvier 2011.

Pour accompagner cette transition, des mesures vont être mises en place comme la gratuité des transports pour les plus précaires, des aides pour l'achat d'un vélo et des aides pour l'achat d'un véhicule moins polluant. Côté infrastructures, la Métropole de Lyon veut développer les pistes cyclables et les solutions d'autopartage. Le développement des stations de recharge pour les véhicules électriques est un autre pilier important tout comme le renforcement des transports en commun.