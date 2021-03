Le nom Lamborghini est associé au légendaire moteur V12 atmosphérique. Il a équipé la Miura et, depuis, se retrouve à l'arrière des taureaux les plus puissants et les plus rapides de Sant'Agata Bolognese.

Bien que les constructeurs réduisent à tour de rôle la cylindrée de leur moteur, Lamborghini affirme vouloir conserver son V12 aussi longtemps que possible. Pour preuve, deux nouveautés sont attendues équipées de ce fabuleux moteur. La question est maintenant de savoir de quels modèles il s'agit.

Est-ce la remplaçante de l'Aventador ?

Jusqu'à présent, cette information est restée cachée. On pensait que Lamborghini ne lancerait cette année que l'Huracan STO et l'Urus restylé, mais le constructeur pourrait aussi présenter la remplaçante de l'Aventador en vente depuis 2011 !

Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse qui n'est pas étayée par des déclarations officielles, bien que nos confrères d'Autocar aient pu échanger quelques mots avec Stephen Winkelmann (de retour aux commandes de Lamborghini à partir du 1er décembre 2020) qui a déclaré qu'un des deux modèles pourrait bénéficier du système hybride de la Sian. Il aura donc un V12 hybride, et tout comme la Sian, sa production pourrait être limitée à moins de 100 unités. Concernant le second, nous n'avons aucune information pour le moment.

Des résultats encourageants

En attendant, la maison Sant'Agata a publié ses résultats 2020 : malgré des usines à l'arrêt pendant 70 jours dû au coronavirus et les très lourdes retombées économiques de la pandémie, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,61 milliard d'euros (-11% par rapport à 2019), avec 7430 voitures livrées (8205 l'année précédente), dont 2224 pour les Etats-Unis. Il s'agit, explique Lamborghini, du deuxième meilleur résultat jamais enregistré, tant en termes de chiffre d'affaires que de nombre de voitures livrées.

Stephan Winkelmann, président et directeur général de Lamborghini, note que :