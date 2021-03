Les Electric Days Digital, événement en ligne qui a duré une semaine et présentant l'électrification du secteur automobile et les stratégies de réduction des émissions, a généré plus de 147'000 sessions pour promouvoir les véhicules électriques et la transition écologique de la mobilité.

Du 8 au 12 février dernier, l'événement Electric Days Digital s'est déroulé à destination du marché automobile italien. Soutenu par la ville de Rome, la semaine prévoyait 65 sessions animées par 55 intervenants italiens reconnus, tels que l'entrepreneur et fondateur d'Eataly Oscar Farinetti, le fondateur de Fully Charged Robert Llewellyn et le compositeur oscarisé Giorgio Moroder.

L'événement a abordé tous les éléments permettant de devenir plus respectueux de l'environnement au sein de l'industrie automobile. Et aussi de manière plus globale. En tant que plus grand événement italien consacré à la promotion et à la sensibilisation vers la durabilité dans le secteur automobile, le salon a connu un vrai succès.

Tout en sensibilisant le public à l'avenir durable de l'automobile, l'événement visait également à aider les utilisateurs à se lancer dans l'achat de véhicules électriques, en prenant des mesures positives et en aidant le public à comprendre quelles voitures déjà disponibles conviendraient à leur style de vie. Grâce au nouvel outil d'achat des Electric Days, le public a pu trouver des voitures adaptées à leurs besoins et explorer certaines des technologies actuellement disponibles sur ce marché en pleine croissance des véhicules électriques.

Plus de 20 constructeurs ont participé à l'événement, en présentant leurs modèles électriques et en parlant de futurs projets automobiles. Parmi ces constructeurs figuraient Jaguar, Toyota, Mercedes, Fiat, Suzuki, BMW et Renault. Grâce à l'outil d'achat des Electric Days, plus de 600 contacts ont été générés entre les clients et les constructeurs par le biais d'essais et de devis pour une nouvelle voiture. Cette mise en relation réussie entre le client et les marques a été l'un des grands succès de cet événement d'une semaine.

En plus des 147'000 sessions directement générées sur la plateforme, la couverture externe a permis de toucher plus de cinq millions d'utilisateurs et de mener à plus de 569'000 vues de vidéos. En partenariat avec Motorsport Network et le groupe d'édition Condé Nast Italia, l'événement a été couvert sur Motor1.com, InsideEVs.it, Wired, Vanity Fair et GQ, rendant les outils et les informations disponibles lors de l'événement accessibles à un public mondial plus large.

L'ensemble des entretiens, conférences et informations de l'événement Electric Days Digital peut être visionné à la demande à l'adresse suivante : www.electricdays.it.