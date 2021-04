Près de cinquante ans après sa naissance, la Honda Civic dévoile aujourd'hui le style de sa onzième génération. Pour l'heure, une seule photo de la version Sedan, comprenez la Civic à carrosserie de berline à quatre portes, a été dévoilée.

Accompagnée d'un bref communiqué de presse, ce premier cliché de la nouvelle Honda Civic Sedan confirme qu'elle ressemble beaucoup au concept dévoilé en novembre 2020, même à l'avant, qui offre un tout nouveau "nez" qui dépasse au milieu pour contenir la calandre, et les phares plus grands et plus horizontaux que le modèle actuel.

Nouvelle silhouette

Le style des flancs est également intéressant, avec un nouveau pli dans la tôle, ce qu'on appelle une ligne de caractère qui débute à la base du capot et se poursuit jusqu'à l'arrière dans les portes, en surplombant les poignées et allant presque titiller les feux arrière.

Même la ligne de ceinture est différente de celle de la Civic actuelle, notamment grâce à la marche avec moulure chromée qui forme la base de la troisième fenêtre latérale, celle du pilier arrière. Le capot, en revanche, semble avoir été réduit en surface, tout comme les rétroviseurs extérieurs.

On en saura plus le 28 avril

Cette nouvelle Honda Civic Sedan que nous voyons pour la première fois sur une image officielle est en fait la version américaine qui sera produite prochainement dans l'usine canadienne d'Alliston et qui sera révélée dans tous ses détails, notamment l'intérieur, les équipements et les moteurs, le 28 avril prochain.

Pour l'instant, on ne sait pas si et dans quelle mesure la nouvelle Civic Sedan sera différente pour le reste du monde (y compris pour l'Europe), c'est-à-dire si elle différera dans certains détails de style et de finition qui ont toujours existé entre les versions des deux côtés de l'Atlantique.

Rendez-vous en fin d'année avec la Civic 5 portes

La Honda Civic Sedan de dixième génération était également produite jusqu'à il y a quelques mois dans l'usine turque de Gebze, tandis que la Civic Hatchback, ou Civic à cinq portes, destinée au Vieux Continent, provenait de l'usine britannique de Swindon.

Les deux usines européennes de Honda étant désormais fermées, pour nos marchés l'approvisionnement devra être assuré par la production de l'usine Honda aponaise de Yorii, ainsi que celles d'Alliston (Canada) pour la Civic Sedan et de Greensburg (USA) pour la Civic 5 portes.

Le même communiqué de presse nous fait savoir que la nouvelle Honda Civic Hatchback à cinq portes, produite pour la première fois aux États-Unis, sera dévoilée fin 2021.