Nous avons déjà testé le Honda CR-V, mais cette fois, et dans le cadre de notre test de consommation réelle, nous l'essayons dans sa version restylée et hybride. Pour aller droit au but, et sur notre trajet standard de 360 km, nous avons relevé une consommation moyenne de 6,10 l/100 km (16,39 km/l) soit une dépense de 35,33 euros.

Un bon appétit

Bien que la consommation ne semble pas exagérée par rapport au gabarit et au poids du véhicule, la moyenne relevée place malheureusement le crossover japonais en bas du classement dans la catégorie des SUV hybrides.

Le Hyundai Santa Fe Hybrid 1.6 HEV, encore plus grand que le CR-V, est à égalité. Seul le Lexus NX Hybrid 4WD consomme davantage (6,50 l/100 km - 15,3 km/l). Curieusement, le Honda CR-V Hybride testé en 2019 consommait un peu moins (5,30 l/100 km - 18,8 km/l), tandis que les Toyota RAV4 Hybrid AWD-i et Hyundai Kona Hybrid ont fait nettement mieux, tous deux à 4,40 l/100 km (22,7 km/l). Il en va de même pour le Lexus UX 250h 2WD (4,35 l/100 km - 22,9 km/l).

De la place pour tout le monde

On apprécie particulièrement le grand espace disponible à bord, y compris pour les jambes des passagers arrière, sans négliger la largeur et la luminosité de l'habitacle, le confort, l'ample compartiment de chargement et les finitions qui transmettent toujours un sentiment rassurant de solidité.

Le CR-V est très agréable, polyvalent et pratique au quotidien. Ses aides à la conduite sont excellentes et jamais trop envahissantes. Notre modèle d'essai est bien équipé dans sa version Executive. Il dispose également des quatre roues motrices et d'une peinture métallisée.

Efficacité relative

Même dans les situations de conduite les plus courantes, le Honda CR-V Hybride ne brille pas par son efficacité, sauf dans un parcours mixte urbain et extra-urbain où il s'aligne sur certains concurrents. La consommation est un peu plus élevée sur l'autoroute et en ville, mais le réservoir d'essence de 57 litres garantit toujours une autonomie plus que suffisante, même pour les longs trajets.

Consommations dans divers parcours

Urbain : 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

786 km d'autonomie

7,2 l/100 km (13,8 km/l) 786 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

929 km d'autonomie

6,1 l/100 km (16,3 km/l) 929 km d'autonomie Autoroute : 8,4 l/100 km (11,9 km/l)

678 km d'autonomie

8,4 l/100 km (11,9 km/l) 678 km d'autonomie Eco-conduite : 4,4 l/100 km (22,7 km/l)

1293 km d'autonomie

4,4 l/100 km (22,7 km/l) 1293 km d'autonomie Consommation maximale : 23,2 l/100 km (4,3 km/l)

245 km d'autonomie

23,2 l/100 km (4,3 km/l) 245 km d'autonomie Consommation maximale en mode électrique : 5,0 km

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Emission CO2

(WLTP) Emission CO2

(NEDC) Honda CR-V Hybride Executive 4WD Hybride

(essence) 184 ch Euro 6d-ISC-FCM 163 g/km 126 g/km

Données

Modèle : Honda CR-V Hybride Executive 4WD

Prix de base : 44'650 euros

Date de l'essai : 26/03/2021

Meteo (départ/arrivée): Beau temps, 20°/Beau temps, 14°

Prix ​​du carburant : 1,609 euro/l (essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 819 km

Kilométrage au début de l'essai : 35 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 80 km/h

Pneumatiques : Pirelli Scorpion Winter - 235/60 R18 107H M+S XL (Etiquette UE: B, C, 72 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 6,10 l/100 km (16,39 km/l)

Ordinateur de bord : 5,8 l/100 km

À la pompe : 6,4 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 35,33 euros

Dépenses mensuelles : 78,52 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 204 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 934 km