Lorsqu'il s'agit de construire des voitures taillées pour l'Autobahn, il est difficile de battre BMW M. Ses voitures sont aussi exceptionnelles sur la Nordschleife que sur l'autoroute allemande, où elles peuvent s'exprimer pleinement en atteignant des vitesses inimaginables en France.

Pour vérifier si la nouvelle BMW M3 G80 est à la hauteur, le YouTubeur AutoTopNL s'est lancé sur l'Autobahn avec une BMW M3 à transmission manuelle. La BMW M3 G80 a tout à prouver. Elle est issue d'une longue lignée de voitures performantes. La G80 explore également un nouveau langage stylistique que BMW a poussé pour attirer les acheteurs. Ce design controversé a agité les débats pendant un certain temps.

La BMW M3 est déclinée en deux versions. Tout d'abord, il y a le modèle standard (non disponible en France), qui produit 480 chevaux et un couple de 550 Nm grâce à son 6 cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, la BMW M3 Competition offre 510 chevaux 650 Nm de couple grâce à un 6 cylindres en ligne légèrement modifié.

Si vous recherchez une M3 à transmission manuelle, vous devez vous en tenir au modèle de base. Malheureusement, la puissance et le couple supplémentaires du moteur de la M3 Competition sont trop importants pour la boîte manuelle à 6 rapports.

Si vous êtes à la recherche d'une super berline, une M3 à transmission intégrale xDrive se profile à l'horizon et promet une meilleure accélération et une plus grande facilité d'utilisation. Bien que la transmission intégrale ne soit pas d'une grande aide pour rouler vite sur autoroute, elle offre aux clients de la M3 la plus large gamme d'options à ce jour, ce qui rend la M3 encore plus attrayante pour les heureux propriétaires.

De quoi est capable la nouvelle M3 sur l'autoroute allemande ? On vous laisse le découvrir en vidéo !