Sur la sellette depuis plusieurs années, l'Audi R8 continue de résister aux nouvelles normes environnementales, malgré la présence d'un moteur ancestrale sous son capot, à savoir un V10 atmosphérique. L'avenir de la supercar allemande reste encore assez flou, même au sein d'Audi, qui n'est pas forcément contre une R8 100 % électrique à l'avenir, sans pour autant vraiment affirmer qu'elle existera un jour.

En effet, un peu plus tôt en 2021, le PDG de la marque, Markus Duesmann, avait annoncé qu'une R8 électrique "pouvait avoir du sens", sans pour autant confirmer qu'elle existerait. En d'autres termes, nous savons à peu près comment sera une future Audi R8, mais nous ne savons simplement pas si elle existera. Et visiblement, plusieurs mois après les déclarations de son PDG, Audi n'est pas forcément plus avancé quant à la faisabilité d'une R8 électrique.

Hildegard Wortmann, la directrice des ventes et du marketing de la marque, a accordé récemment une interview à nos confrères de Top Gear, à propos de la future gamme du constructeur. Elle a confirmé qu'Audi lancera, en 2021, plus de nouveaux véhicules électriques que de modèles thermiques, bien qu'une version sportive électrique ne soit pas encore au programme.

"L'Audi R8 est une icône de notre marque. Mais les icônes du passé ne sont pas nécessairement les icônes du futur. Une descendante à l'Audi R8 ne doit pas être seulement une R8 avec un moteur électrique. Il doit s'agir d'une R8, certes, mais d'une R8 différente", a-t-elle déclaré au sein des colonnes de Top Gear. Difficile d'imaginer une Audi R8 différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est ce qui se dessine si elle venait à être remplacée.

C'est à peu près la même histoire qui se dessine du côté de l'Audi TT, qui ne sera pas remplacé en tant que tel, mais par un modèle qui répondra mieux aux nouvelles attentes des clients. "C'est la même chose avec l'Audi TT. Le TT est une voiture authentique et émouvante, mais les clients ont changé et l'intérêt envers les roadsters diminue", précise Hildegard Wortmann. Une déclaration pas vraiment optimiste pour l'avenir de l'Audi TT, même si "Audi a toujours fait des modèles émotionnels" et qu'il n'y a pas de raisons que ça change à l'avenir, même avec l'avènement de l'électrique. L'Audi e-tron GT en est peut-être le meilleur exemple.