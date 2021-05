Depuis quelques mois, la Renault Mégane est disponible en version E-Tech, c'est-à-dire en version hybride rechargeable dans le jargon de la firme au Losange. Sauf que ce modèle était uniquement disponible en version break. Aujourd'hui, l'offre s'agrandit avec l'arrivée d'une motorisation hybride rechargeable sur la version berline de la Mégane. Sans surprise, elle emprunte le même groupe motopropulseur que la version break.

Sous le capot de la Renault Mégane E-Tech, nous retrouvons donc une étonnante boîte de vitesses à crabots sans embrayage et encadrée par un moteur thermique quatre cylindres 1,6 litre de 91 chevaux associé à un moteur électrique de 66 chevaux. Un second moteur électrique de 34 chevaux fait également office de démarreur haute tension. Au total, la puissance cumulée est annoncée à 160 chevaux. La batterie de 9,8 kWh promet une autonomie 100 % électrique d'environ 50 kilomètres.

Pour s'offrir cette Renault Mégane E-Tech, il faudra débourser, au minimum 37'300 euros avec la finition "Business", ou 37'600 euros avec la série spéciale "Limited". Les finitions haut de gamme "Intens" et "R.S. Line" sont, quant à elles, respectivement affichées à 39'000 et 41'000 euros. Dans le même temps, les prix de la version break grimpent de 500 euros et s'affichent désormais à partir de 38'300 euros en finition "Business", et grimpe jusqu’à 42'000 euros pour la finition "R.S. Line".

La gamme et les prix de la Renault Mégane

En dehors de cette motorisation thermique, la Renault Mégane est toujours disponible avec des moteurs thermiques. Nous retrouvons deux essence de 115 et 140 chevaux, tandis que l'offre diesel se compose uniquement d'une motorisation 1,5 litre Blue dCi de 115 chevaux, en boîte manuelle ou en boîte automatique.