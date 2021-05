Laisser une voiture à l'abandon pendant des années peut avoir des conséquences dévastatrices, à moins qu'elle ne soit enfermée dans une antre à température contrôlée, et épaulée d'une équipe de mécaniciens engagés pour la maintenir en parfait état.

Mais évidemment, toutes les voitures n'ont pas droit à autant d'attention. Rares ne sont pas celles qui sont laissées au bord de la route et qui pourrissent dans l'oubli le plus total. À l'instar de cette BMW 850i de 1991, garée dans un jardin en 2011 et laissée à l'abandon depuis. Le temps n'a pas été tendre avec elle, mais cela n'a pas empêché un mécanicien de remettre ce coupé en état de marche.

Il a fallu beaucoup de temps pour remettre la BMW en état de marche, et le dernier épisode de la série de vidéos montre qu'il y a beaucoup de travail à faire pour qu'elle puisse de nouveau rouler. Dans la vidéo, le mécanicien commence par réparer la pédale d'embrayage, qui colle au sol lorsqu'on l'enfonce, avant de passer aux freins et au liquide de frein. Il remplace ensuite le liquide de refroidissement, répare la chaîne de distribution et nettoie les corps de papillon.

Une fois qu'il a remplacé la transmission et le liquide de différentiel, la BMW est prête pour sa première sortie en 10 ans - et c'est une sortie réussie ! Comme elle n'est pas immatriculée, elle n'a pas pu être conduite sur la voie publique, mais l'essai sur le parking de l'atelier montre qu'elle fonctionne correctement, qu'elle est capable de se rouler, de se diriger et de s'arrêter par ses propres moyens. Cependant, tout n'est pas rose et ensoleillé, car la pédale de frein est un peu trop molle, la cause étant probablement l'accumulateur de pression de frein.

La BMW de 30 ans, même pour son âge, a encore belle allure, même si la peinture rouge calypso a connu des jours meilleurs. L'intérieur est également dans un état remarquable, avec le volant réglable électriquement qui fonctionne toujours, ainsi que la fonction mémoire. Le puissant V12 de 5,0 litres est toujours là, avec une puissance d'environ 300 chevaux (223 kilowatts). Ce qui ne paraît pas énorme à l'époque actuelle, mais ce qui à l'époque était très puissant !