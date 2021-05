Lorsque vous achetez une voiture de sport, outre la couleur de la carrosserie et des jantes, vous pouvez également souvent choisir la couleur des étriers de frein. Dans les faits, c'est un simple choix stylistique, mais qui peut, tout comme la teinte de votre carrosserie, peser dans le fait que vous vous lassiez de votre voiture...

Alors avant de changer complètement de voiture parce que la couleur de vos étriers ne vous plaît plus (est-ce vraiment déjà arrivé ? sans aucun doute !), Brembo a peut-être trouvé LA solution. Changer les étriers par une autre couleur ? Non, trop facile ! Le spécialiste italien du freinage a en effet présenté des freins... lumineux !

Difficile de se prononcer pour le moment sur le fait que l'idée en elle-même soit tout autant lumineuse que les freins, mais en tout cas, voici un concept d'étrier de frein présenté par l'entreprise de Bergame à l'occasion de son 60e anniversaire : il est baptisé Brembo New G Sessanta. Alors pour le moment il ne s'agit que d'un prototype, mais il pourrait bien voir le jour dans un avenir proche.

L'embarras du choix

Il s'agit en réalité de diodes LED qui sont appliquées directement sur l'étrier et peuvent s'adapter à n'importe quelle version Brembo, en mettant en valeur la forme et en donnant la possibilité de changer l'apparence à volonté, simplement en sélectionnant sa couleur préférée. Mais ce n'est pas tout : la fonction d'éclairage du système Brembo New G Sessanta sert aussi de fonction de diagnostic et de communication.

Grâce à la connectivité sans fil, en effet, les étriers spéciaux éclairés par des LED peuvent fournir différentes données et informations sur l'état de santé du véhicule ou de l'étrier lui-même, ou permettre de retrouver sa propre voiture ou moto dans un parking, en créant de petits faisceaux lumineux pour guider les propriétaires vers leur destination.

Inspiré par le passé

Si l'éclairage est le résultat d'une vision tournée vers l'avenir, la forme de l'étrier Brembo New G Sessanta s'inspire elle du passé de l'entreprise, et plus précisément du premier étrier de frein jamais fabriqué : c'était en 1972 et il était destiné aux motos. Et sa forme est ici évoquée à travers les différentes nervures qui le traversent.

Une rencontre entre le futur et le passé pour créer un produit qui peut être le point de départ de développements futurs, où les étriers de frein peuvent évoluer dans leur fonctionnalité et aussi s'adapter - de temps en temps - aux goûts esthétiques des clients.