Si vous êtes amoureusement attachés aux voitures de sport, ne regardez surtout pas cette vidéo, elle risque de vous faire mal au cœur. Pour les autres, cette compilation des pires crashs pourraient retenir votre attention. C'est malheureux pour les propriétaires qui se seraient bien passés de vivre cette expérience, mais on ne peut s'empêcher de regarder ce contenu pour découvrir les circonstances des accidents et l'état des véhicules.

Cette compilation, réalisée par Supercar Fails, montre les incidents survenus le mois dernier un peu partout dans le monde. On y découvre des Porsche, des McLaren, des Ferrari, des Lamborghini... bref, il y a de tout, et pour tout le monde. L'issue pour les véhicules est parfois dramatique, avec des réparations (lorsqu'elles sont possibles) à cinq chiffres. Quant aux conducteurs et à leurs passagers, l'accident ne cause pas ou peu de blessures. Dans cette vidéo, les occupants sont souvent près de la voiture l'air dépité mais en bonne santé.

Les raisons de ces incidents sont multiples. Certaines voitures prennent feu pour x ou y raison, d'autres sont victimes de vandalisme comme on peut le voir à 4 minutes 53, il y a aussi celles qui payent les frais de l'incompétence de leur conducteur (vitesse trop élevée, refus de priorité, etc).

Cette vidéo montre aussi l'utilité d'équiper sa voiture d'une caméra embarquée ou dashcam. En cas d'accident non responsable, c'est souvent un bon moyen de prouver son innocence. Vers la fin de la vidéo (7 minutes 26), on peut voir qu'une conductrice a percuté l'arrière d'une McLaren mais qu'elle n'était pas la principale responsable puisqu'elle s'est faite percuter auparavant par un véhicule qui l'a propulsée vers l'avant en direction de la supercar anglaise.

Si ce contenu vous intéresse, nous vous conseillons alors de visionner les compilations précédentes de Supercar Fails. Une vidéo est postée chaque mois.