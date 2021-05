Les Peugeot 205 T16 et Renault 5 Turbo sont deux voitures exceptionnelles de l'industrie automobile française. Elles ont au fil des années vu leur cote grimper car elles sont très prisées par les collectionneurs du monde entier.

Posséder une Renault 5 Turbo ou une Peugeot 205 T16 n'est pas de tout repos. Il est vivement recommandé de les chouchouter et de les stocker dans un endroit sûr à l'abri des regards indiscrets.

En France, le 16 mai dernier, à Vérac (en Gironde), une Renault 5 Turbo et une Peugeot 205 T16 ont été dérobées à leur propriétaire. D'après la publication Facebook de la page "Phares jaunes & damiers" à l'origine de l'alerte, ces voitures étaient "bien au chaud dans leur garage". On suppose donc que les voleurs étaient bien renseignés et qu'ils avaient pris soin de repérer les lieux avant de passer à l'action.

Quelques heures après le vol, la Peugeot 205 T16 a été retrouvée dans un champ à Virsac. Elle aurait été abandonnée par les malfaiteurs suite à une panne. Fort heureusement, elle n'a pas été accidentée, même quelques dégâts sont à déplorer comme le tableau de bord et le neiman arrachés, lunette arrière brisée et serrures forcées.

Quant à la Renault 5 Turbo, à l'heure où nous rédigeons ces lignes, elle n'a toujours pas été retrouvée. D'après les dernières nouvelles, elle aurait été aperçue le 16 mai vers 19 heures sur une remorque tractée par un fourgon blanc à Mées, non loin de la frontière espagnole.

Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter le propriétaire via son compte Instagram. Plusieurs pages et groupes spécialisés ont déjà partagé cette publication, espérons que le pouvoir des réseaux sociaux permettra de mettre la main sur la Renault 5 Turbo rouge.

Cet article sera mis à jour lorsque nous aurons plus d'informations à ce sujet.