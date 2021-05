Si vous roulez trop vite sur l'autoroute, vous connaissez bien les risques. En revanche, ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est que vous ne pouvez pas non plus rouler trop doucement. En effet, sur une autoroute limitée à 130 km/h, il n'est pas autorisé de circuler sur la voie de gauche à une vitesse inférieure à 80 km/h (sauf dans le cas où la circulation et/ou la météo ne le permettraient pas).

Un conducteur de l'Hérault semble ignorer la loi et a été verbalisé par les gendarmes pour excès de lenteur. Cela peut paraître totalement insolite, et pourtant, cela existe ! Sur sa page Facebook, la gendarmerie de l'Hérault indique avoir verbalisé un conducteur car il roulait à 48 km/h sur l'autoroute. Il était au volant d'un véhicule sans permis, et monopolisait de surcroit la voie de gauche ce qui a agacé les automobilistes qui n'ont pas hésité à composer le 17.

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Hérault n'ont pas eu à sortir les gros moyens pour intercepter le véhicule sans permis. En quelques minutes, les deux motos de la gendarmerie sont arrivées à hauteur du véhicule en infraction et l'ont escorté jusqu'à la sortie d'autoroute. Il a bien sûr été sanctionné, le chauffeur du véhicule sans permis devra régler une amende de seulement 22 €.

Pour rappel, rouler 20 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée vous expose à une amende de 68 € et le retrait d'un point sur votre permis de conduire.

Depuis le premier confinement, on assiste à une recrudescence des grands excès de vitesse. Sur leurs réseaux sociaux, les gendarmes publient régulièrement "leur prise du jour" avec les photos du véhicule du contrevenant sur un camion plateau pour sensibiliser les conducteurs un peu trop pressés.