Certains sont prêts à tout pour s'offrir la voiture de leur rêve. Au Zimbabwe, un homme de 27 ans a décidé de faire appel à Dieu pour recevoir une Lamborghini qu'il espérait offrir à sa petite amie qui lui a confié que c'est sa voiture de rêve. Tel un prophète, il s'est retiré de la foule et isolé dans une zone montagneuse afin d'observer un jeûne de 40 jours et 40 nuits.

Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu, au bout du 33eme jour, un ami est venu à son aide. D'après Mbare Times, le jeûneur n'était pas en forme et pas en bonne santé, on imagine qu'il a perdu beaucoup de kilos au cours de sa retraite spirituelle et que son corps criait famine. Il a été hospitalisé et ses jours ne sont pas en danger.

Lamborghini Huracán

Les paroissiens de son église ont voulu l'aider dans sa quête automobile, ils ont alors lancé une collecte pour récolter les fonds nécessaires pour l'achat de la Lamborghini. Ils ont vite déchanté lorsqu'ils ont découvert le prix de la supercar italienne.

Ils avaient à peine récolté 37 euros, ce qui n'est pas assez pour acheter la Lamborghini dont le prix est à six chiffres. Cet argent lui servira au moins à payer les soins médicaux. Le chef d'église, l'évêque Mawuru, n'est pas allé de main morte en évoquant le jeune homme : "Il aurait au moins dû jeûner pour un travail puisqu'il est au chômage".

La tâche est d'autant plus difficile que le Zimbabwe est un pays pauvre. D'après le journal du net, ce pays africain arrive 8ème au classement 2021 des pays les plus pauvres par habitant. En effet, le PIB par habitant est de seulement 516 dollars, en chute de 44% par rapport à 2020. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de supercars dans les rues.