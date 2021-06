Le BMW X3 aura le droit très prochainement à un petit lifting de mi-carrière, pour toutes ses versions, du thermique à l'hybride rechargeable, en passant par l'électrique et sa version sportive, le X3 M. C'est justement ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nos photographes espion ont débusqué un prototype du prochain BMW X3 M. Et comme en témoigne l'épaisseur du camouflage, les changements ne devraient pas être nombreux.

Mais alors, peut-être y aura-t-il du changement sous le capot ? Pas vraiment, et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque cela veut dire que le nouveau six cylindres 3,0 litres bi-turbo, justement inauguré sur les X3 et X4 M il y a un peu plus de deux ans, sera de la partie. Le X3 M restylé devrait toujours délivrer 480 chevaux pour la version "classique", et 510 chevaux pour le modèle Compétition. En France, comme pour la version actuelle, nous aurons uniquement le droit à la version Compétition de 510 chevaux et 600 Nm de couple.

Du côté des performances, rien ne devrait bouger puisque le 0 à 100 km/h sera toujours abattu en l'espace d'environ 4,0 secondes, tandis que la vitesse maximale sera de l'ordre de 250 km/h, voire 290 km/h en cochant l'option adéquate. La puissance sera répartie au niveau des quatre roues motrices via une boîte de vitesse automatique à huit rapports.

Les vrais changements devraient avant tout être esthétiques, avec un remodelage de la partie avant, une nouvelle signature lumineuse pour les optiques avant et arrière, et les boucliers devraient être retravaillés. À l'intérieur, il devrait y avoir quelques évolutions également, dont l'arrivée du nouveau système d'infodivertissement BMW iDrive et de quelques nouvelles technologies. Peut-être retrouverons-nous le système de télémétrie des BMW M3 et M4 par exemple.

Le BMW X3 restylé devrait faire ses débuts ce mois-ci. Il faudra patienter encore quelques mois pour découvrir sa version sportive. La présentation du nouveau BMW X3 M devrait intervenir à la fin de l'année 2021, voire au début de l'année prochaine.