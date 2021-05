BMW présentera prochainement la version restylée de son X3. Pour le moment, aucune photo de lui n'a été publiée par le fabricant de Munich. De plus, aucune photo espion n'a atterri dans nos boîtes mail montrant le SUV allemand sur la route avec une bonne dose de camouflage.

Sur son site internet, BMW Espagne a publié une image du X3 LCI (Life Cycle Impulse) que l'on peut admirer de profil. Ce peut être une erreur, ou pas, toujours est-il que le SUV est bien visible et ne cache absolument pas sa carrosserie. Il a depuis été retiré.

Cette image est l'occasion pour nous d'observer les quelques changements apportés au X3, à commencer par les feux avant qui semblent légèrement redessinés. Bonne nouvelle, la calandre du X3 n'a (presque) pas changé, ses dimensions sont tout à fait acceptables. Cette version restylée reçoit une nouvelle couleur et de nouvelles jantes. Dans la partie arrière, on ne voit pas grand-chose. À peine remarque-t-on les feux noircis dans cette déclinaison dynamique.

L'habitacle n'a à ce jour pas été photographié. Nous pensons que celui-ci n'évoluera pas ou peu. Il pourrait simplement recevoir de nouveaux habillages, de nouvelles garnitures, etc.

La présentation du BMW X3 LCI ne devrait pas tarder. Le fabricant allemand devrait le dévoiler dans les prochains jours ou les prochaines semaines. La version 100% électrique, l'iX3, bénéficiera du même restylage. Contrairement à la version thermique, le SUV à piles restylé a été vu par les photographes espion (voir ci-dessous).

Galerie: Photos espion BMW iX3 LCI

27 Photos

En France, le X3 démarre à partir de 45'300 €. La version standard est équipée d'un moteur diesel de 150 ch. Il existe aussi en 190 ch, 286 ch et 340 ch dans sa version M40d. Côté essence, on retrouve le xDrive20i de 184 ch et M40i développant 340 ch. La version restylée devrait proposer les mêmes motorisations, BMW pourrait toutefois apporter quelques légères modifications.