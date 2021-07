Chaque année, les différentes ventes aux enchères organisées dans le cadre du Concours d'Élégance de Pebble Beach, en Californie, regorgent de pépites en tout genre. Celles qui nous intéressent aujourd'hui se trouvent du côté de la maison d'enchères Gooding & Company, qui proposera à la vente les 13 et 14 août prochains deux exemplaires de Porsche 935, deux modèles ayant couru en compétition à la fin des années 70.

La Porsche 935 développée et introduite pour la catégorie Groupe 5 en 1976, a dominé le Championnat d'Endurance en s'imposant aux 24 Heures du Mans, aux 24 Heures de Daytona ou encore aux 12 Heures de Sebring. Toutes ces victoires ont été obtenues aussi bien par l'équipe officielle, c'est-à-dire Porsche, que par des écuries privées acquérant des modèles directement auprès de l'usine ou bien des préparateurs spécialisés de l'époque, comme Kremer Racing par exemple.

Le premier des deux est un châssis 935 K3 de 1980 commandé par l'Interscope Racing Team pour disputer le championnat IMSA lors des saisons 1981 et 1982. Ce châssis fait partie des modèles 935 K3 préparés par Kremer Racing, la version la plus aboutie de la 935. Elle fut pilotée par Danny Ongais, Bill Whittington et le propriétaire de l'équipe Interscope Racing, Ted Field. Ce modèle s'est notamment classé deuxième des Road Atlanta IMSA Spring Sprints en 1982.

Il a également disputé d'autres courses à travers le monde, dont les 12 Heures de Sebring en 1982, les 6 Heures de Riverside en 1982 également, ainsi que les 1000 kilomètres de Suzuka en 1981. Ce châssis évolue depuis quelques années sur les épreuves réservées aux véhicules historiques et a également reçu le "Best in class" au Concours d'Élégance d'Amelia Island en 2021.

Cette version, dont la valeur est estimée entre 2,5 et 3 millions de dollars, sera proposée à la vente aux côtés d'une autre Porsche, à savoir une 934/5 de 1977 aux couleurs du Team Brumos. Ce modèle a été conçu pour prendre le départ de la série américaine IMSA, et il figure parmi les dix exemplaires de ce modèle assemblés par Porsche. Il fut notamment engagé aux 12 Heures de Sebring en 1977 par le Team Brumos Racing avec Peter Gregg et Jim Busby à son volant. Après une pôle position, ce châssis terminera troisième de la course.

Par la suite, Jim Busby fera l'acquisition du modèle après la course et l'engagea dans de nombreuses épreuves. Il se classa deuxième sur le circuit de Laguna Seca en 1977, puis en 1978 la voiture fut vendue à un certain Monte Shelton qui la dota de la spécification 935. Il ne s'agit pas d'une véritable 935, d'où une estimation un peu moindre que le modèle cité plus haut, puisqu'il faudra débourser entre 1,3 et 1,6 million de dollars pour se l'offrir.