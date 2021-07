Au début du mois de mai dernier, Škoda a dévoilé la quatrième génération de sa Fabia, une nouvelle mouture qui devrait permettre à la Fabia de redevenir la Škoda la plus vendue en France. Hasard du calendrier, la Fabia bénéficie d'une nouvelle génération, tandis que ses deux cousines techniques, les Volkswagen Polo et Seat Ibiza, viennent tout juste de recevoir un simple restylage.

La Škoda Fabia repose sur une nouvelle plateforme, à savoir la MQB-A0 de la Volkswagen Polo. La voiture grandit et mesure 4,11 mètres de long, soit onze centimètres de plus que la précédente génération, dont neuf rien qu'au niveau de l'empattement. La Fabia devient aussi plus large avec cinq centimètres de plus par rapport à l'ancienne et 1,78 mètre. Elle perd en revanche quelques millimètres en hauteur et culmine désormais à 1,46 mètre.

Si la Škoda Fabia grandit, c'est bien évidemment au profit de l'habitabilité. Le coffre est immense pour une citadine et culmine à 380 litres, soit 50 litres de plus que l'ancienne génération, qui était déjà plutôt assez généreuse à ce niveau. L'habitacle prend également un sérieux coup de jeune par rapport à la précédente génération, avec un écran tactile positionné désormais au-dessus de la planche de bord, un dessin globalement plus original, un nouveau volant emprunté à la nouvelle Škoda Octavia et l'arrivée d'un système d'instrumentation digital.

Les tarifs

L'ancienne génération de Fabia avait déjà abandonné le diesel au milieu de sa carrière. Pour la nouvelle, il n'y en aura pas non plus. Les clients auront le choix uniquement entre des moteurs essence avec cinq niveaux de puissance. Il y aura le petit trois cylindres 1,0 litre MPI atmosphérique de 65 et 80 chevaux et le trois cylindres 1,0 litre TSI de 95 et 110 chevaux. Un quatre cylindres turbo de 1,5 litre de cylindrée viendra coiffer la gamme un peu plus tard avec 150 chevaux.

Active Ambition Style 1,0 litre MPI 65 chevaux BVM 5 16 730 € 18 450 € - 1,0 litre MPI 80 chevaux BVM 5 17 230 € 18 950 € - 1,0 litre TSI 95 chevaux BVM 5 - 20 220 € 22 720 € 1,0 litre TSI 110 chevaux BVM 6 - 20 670 € 23 170 € 1,0 litre TSI 110 chevaux DSG 7 - 21 870 € 24 370 €

Les finitions et les principaux équipements de série

Comme la plupart des autres marques du groupe Volkswagen, Škoda a simplifié sa gamme pour le marché français avec une version d'entrée de gamme plutôt bien équipée comme vous pouvez le constater.

Active

Aide au maintien dans la voie

Détecteur de fatigue

Phares à LED

Régulateur et limiteur de vitesse

Allumage automatique des feux

Climatisation manuelle

Ordinateur de bord

Autoradio avec écran 6,5 pouces

Bluetooth

Deux ports USB-C

Vitres avant électriques

Rétroviseurs électriques et dégivrants

Banquette rabattable d'un bloc

Ambition (en plus d'Active)

Radars de recul

Vitres arrière électriques

Détecteur de pluie

Écran tactile de 8 pouces

Banquette 1/3-2/3

Jantes de 15 pouces

Style (en plus d'Ambition)