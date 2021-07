Du rock au hip-hop, les voitures sont un point commun à de nombreux genres musicaux. Les marques sont mentionnées ou même présentes dans de nombreuses chansons et constituent parfois une véritable "marque de fabrique" de certains artistes. Quelles sont les marques les plus mentionnées ? Uswitch s'est posé cette question et a établi un classement .

Les marques les plus citées

Le site a mené l'étude à partir des paroles de chansons publiées sur Lyrics.com et a découvert quels constructeurs automobiles sont les plus "mélodiques" et quels artistes sont les plus liés au monde de l'automobile.

Position Marque Chansons 1 Mercedes 16 415 2 Lamborghini 9 546 3 Bentley 8 474 4 Ferrari 7 212 5 Porsche 6 874 6 BMW 5 807 7 Audi 4 056 8 Honda 3 608 9 Tesla 3 316 10 Rolls-Royce 2 556 11 Bugatti 2 420 12 Maserati 2 206 13 Chevrolet 1 770 14 Lexus 1 668 15 Toyota 854 16 McLaren 752 17 Nissan 723 18 Mazda 503 19 Fiat 487 20 Aston Martin 485

L'étude souligne que Mercedes est la marque la plus mentionnée avec 16 415 chansons. En deuxième position, on trouve Lamborghini avec 9 546 titres, tandis que le podium est fermé par Bentley avec 8 474 mentions.

Les artistes les plus "automobiles"

Uswitch a également créé un classement des artistes les plus "automobiles". Le rappeur français JUL est en tête de liste avec 113 mentions (dont 34 références à la marque Audi), tandis que son compatriote allemand Kollegah suit avec 112 mentions (dont 33 références à Mercedes). En troisième position, on retrouve le trio hip-hop américain Migos avec 68 et 11 mentions à Bentley.

Il y a aussi de la place dans le classement pour Lil Wayne, avec 58 chansons sur les "voitures" dont 11 références à Bentley.

Position Artiste Nombre de chansons citant des voitures 1 JUL 113 2 Kollegah 112 3 Migos 68 4 Jöí Fabü 67 5 Lil Wayne 58 6 Yvng Benj 46 7 Ngọc Sơn 46 8 Noah 46 9 AK Ausserkontrolle 42 10 Lam Trường 41 11 Tyga 40 12 Soulja Boy 37 13 Joey Trap 36 14 Ngọc Lan 32 15 7 GRANDY 32 16 Kurdo 32 17 Tory Lanez 32 18 Max B 32 19 Nash 30 20 Chamillionaire 29

Ainsi, quels que soient les goûts musicaux, les voitures restent convoitées par les artistes du monde entier.