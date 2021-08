Vous avez peut-être déjà entendu parler du nom de Walter Treser et de ses contributions pour Audi, notamment la célèbre marque Quattro de la marque. Mais au début des années 90, l'ancien responsable des véhicules spéciaux pour Audi a créé la Volkswagen Polo GT Treser, avec un toit amovible.

Avec seulement un total de 290 unités produites entre 1991 et 1993 - dont 10 provenaient directement de l'atelier de Treser en Allemagne - cette Polo GT personnalisée est plutôt rare. L'une d'entre elles a été mise aux enchères par Classic Car Auctions.

Si vous ne savez pas si cette Polo est une décapotable ou si elle est plutôt du genre targa, sachez que c'est un peu les deux. Basé sur une VW Polo normale, ce petit véhicule 2+2 est une façon mignonne de s'amuser avec un toit ouvert et du vent dans les cheveux.

Cela dit, soit vous pouvez retirer uniquement le panneau de toit, en laissant le pilier B et le pare-brise arrière, soit retirer l'ensemble. Les parties du toit retirées sont pliables et peuvent être rangées dans le compartiment à bagages, qui a été personnalisé pour l'occasion.

Plus important encore, la voiture que vous voyez ici, bien qu'elle ait presque 30 ans, est toujours en parfait état, selon l'annonce de la vente aux enchères de voitures classiques. Elle avait 17 103 kilomètres au compteur lorsqu'elle a été mise aux enchères, et a passé toute sa vie dans la famille de Treser avant de changer de main.

Si vous êtes intéressé par cette rare Polo personnalisée, nous sommes au regret de vous apprendre qu'elle a déjà été vendue il y a presque un an pour seulement 7000 euros. Et malheureusement, si vous cherchez un autre exemplaire, il sera sans doute compliqué d'en trouver un autre exemplaire dans un aussi bel état de conversation, et aussi peu kilométré...