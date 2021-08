Dans le monde de l'automobile, les occasions ne manquent pas pour les initiés que nous sommes de rencontrer les personnes qui conçoivent et construisent les voitures. Parfois, nous les interviewons, afin que leurs récits révèlent les caractéristiques des voitures sur lesquelles ils ont travaillé pendant des mois.

Mais ce n'est pas toujours que nous avons l'occasion de leur parler un peu plus "en coulisses", d'échanger une conversation entre passionnés, c'est-à-dire d'aller au-delà des sujets strictement liés au modèle pour lequel l'interview a été organisée.

Et même dans ces situations, qui sont en soi moins fréquentes, on ne se retrouve pas toujours sur la même longueur d'onde ; on n'a pas toujours affaire à des personnes qui travaillent avec le même enthousiasme qu'un enfant pour son jeu préféré ; on ne croise pas toujours des personnes que l'on appelle en anglais car guys, pour dire qu'elles ne sont pas "seulement" des employés d'un constructeur automobile et que les voitures sont vraiment leur passion.

Il a été designer intérieur chez Alfa Romeo

Ce sont les mots avec lesquels je veux rendre hommage au designer Daniele Zanrei (30 ans). Aujourd'hui, j'ai appris l'accident de la route qui lui a coûté la vie le dimanche 1er août dans la province de Piacenza (Italie), alors qu'il roulait en Vespa avec sa compagne Sonia Tosi (26 ans), qui a malheureusement été tuée elle aussi. Selon les policiers, le conducteur de la voiture qui a provoqué l'accident a été contrôlé positif à l'alcool, avec un taux six fois supérieur à la limite (3,1 grammes par litre).

Voici notre dernier entretien avec Daniele Zanrei, à partir de 21 minutes et 40 secondes

La nouvelle m'a laissé pantois en repensant à son empressement à m'expliquer les idées derrière l'intérieur des Alfa Romeo Giulia GTA et GTAm, à l'occasion du documentaire que nous avons réalisé fin 2020.

Je me suis souvenu de la conversation que nous avons eue lorsque les caméras étaient éteintes, en mangeant un sandwich ensemble, en parlant de nos histoires respectives d'automobile, d'amour des voitures et de conduite.

Je veux me souvenir de lui avec un lien vers la campagne de collecte de fonds pour une bourse portant son nom pour les étudiants de l'IED, l'institut de design industriel où Daniele a enseigné.